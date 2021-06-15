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Formula 1 Haberler

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo'yu seçenek olarak görüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Grande Prêmio'nun haberine göre Valtteri Bottas, 2022 sezonu için Alfa Romeo'yu seçenek olarak görüyor.

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo'yu seçenek olarak görüyor"

Son günlerde Valtteri Bottas'ın geleceğiyle ilgili pek çok şey söyleniyor ve hem Sky İtalya hem de F1-insider.com, Fin pilotun sezon sonunda Mercedes'ten ayrılacağını iddia ediyorlar.

Bu iki kaynağa göre Bottas'ın yerini George Russell alacak ve seneye Mercedes Hamilton-Russell kadrosuyla yarışacak.

Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, Fin pilotun elindeki tek seçeneğin eski takımı Williams olacağı düşünülüyordu.

Ancak Grande Prêmio'nun haberine göre Fin pilot, 2022 için Alfa Romeo'yu seçenek olarak görüyor. Bottas, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Formula 1'de hâlâ iyi yılları olduğunu söylemiş ve devam edeceğinin sinyallerini vermişti.

Grande Prêmio, Bottas'ın Alfa Romeo için "gerçek bir şansı" olduğunu iddia etti. Böyle bir anlaşmada Bottas'ın, Ekim ayında 42 yaşına girecek olacak Kimi Raikkonen'in yerini alacağı düşünülüyor.

Bu, Antonio Giovinazzi'nin geleceğini de tehlikeye atabilir. Çünkü Alfa Romeo koltuklarından birisinde yarışacak isme Ferrari kararı veriyor ve İtalyan sürücünün yerine genç bir ismi getirmek isteyebilirler.

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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