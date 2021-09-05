Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Haas: "Schumacher-Mazepin olayında suçlanacak bir taraf yok" Sonraki / Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın 2022 için Alfa Romeo ile anlaşma imzaladığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağı iddia edildi.

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın sezon sonunda takımdan ayrılması ve yerini Williams'la yarışan George Russell'ın alması bekleniyor.

Bugün Fransız Canal +, Valtteri Bottas'ın 2022 için Alfa Romeo'dan gelen teklifi kabul ettiğini ve yeni sezonda İsviçreli takımla yarışacağını iddia etti.

Bu kanal, daha önce Raikkonen'in emeklilik kararı aldığını ve bunu Monza öncesinde açıklayacağını da iddia etmişti. Sonunda Fin pilot çarşamba günü emekli olacağını duyurmuştu.

Bottas'ın Alfa Romeo'da 2007 dünya şampiyonu Raikkonen'in yerini alması bekleniyor.

İddiaya göre Bottas'ın Alfa Romeo ile olan anlaşması pazartesi günü resmen açıklanacak. Russell'ın Mercedes'le yarışacağı ise salı günü duyurulacak.

Mercedes bu iddialara cevap vermedi ancak Toto Wolff, Bottas ve Russell'ın geleceği netleşmeden herhangi bir duyuru yapmayacağını açıklamıştı.

Bottas'ın Alfa Romeo ile anlaşmasıyla beraber açıklamanın önündeki tek engel de ortadan kalkmış olacak.

paylaşım
yorumlar
Haas: "Schumacher-Mazepin olayında suçlanacak bir taraf yok"

Önceki haber

Haas: "Schumacher-Mazepin olayında suçlanacak bir taraf yok"

Sonraki haber

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

44 dk
2
Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

6 s
3
Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

4 s
4
Formula 1

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

5 s
5
Formula 1

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

1 s
Son Haberler
Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''
F1

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''

16dk
Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
F1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

44dk
Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş
F1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

1 s
"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası
F1

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

1 s
Haas: "Schumacher-Mazepin olayında suçlanacak bir taraf yok"
F1

Haas: "Schumacher-Mazepin olayında suçlanacak bir taraf yok"

1 s
Son Videolar
Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş Hollanda GP
Formula 1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

Perez: "Norris ve Mazepin olayları, altıncı sıraya mâl oldu" Hollanda GP
Formula 1

Perez: "Norris ve Mazepin olayları, altıncı sıraya mâl oldu"

Alonso: "Altıncılık bugün alabileceğimiz en iyi sonuçtu" Hollanda GP
Formula 1

Alonso: "Altıncılık bugün alabileceğimiz en iyi sonuçtu"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Formula 1 Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası
Formula 1 Formula 1

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş
Formula 1 Formula 1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti
World Superbike World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

Son Haberler

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş
Formula 1 Formula 1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası
Formula 1 Formula 1

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.