"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın sezon sonunda takımdan ayrılması ve yerini Williams'la yarışan George Russell'ın alması bekleniyor.

Bugün Fransız Canal +, Valtteri Bottas'ın 2022 için Alfa Romeo'dan gelen teklifi kabul ettiğini ve yeni sezonda İsviçreli takımla yarışacağını iddia etti.

Bu kanal, daha önce Raikkonen'in emeklilik kararı aldığını ve bunu Monza öncesinde açıklayacağını da iddia etmişti. Sonunda Fin pilot çarşamba günü emekli olacağını duyurmuştu.

Bottas'ın Alfa Romeo'da 2007 dünya şampiyonu Raikkonen'in yerini alması bekleniyor.

İddiaya göre Bottas'ın Alfa Romeo ile olan anlaşması pazartesi günü resmen açıklanacak. Russell'ın Mercedes'le yarışacağı ise salı günü duyurulacak.

Mercedes bu iddialara cevap vermedi ancak Toto Wolff, Bottas ve Russell'ın geleceği netleşmeden herhangi bir duyuru yapmayacağını açıklamıştı.

Bottas'ın Alfa Romeo ile anlaşmasıyla beraber açıklamanın önündeki tek engel de ortadan kalkmış olacak.