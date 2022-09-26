Bottas, 2022 düzenlemelerinin önceki yıllardan daha iyi olduğundan emin

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2022 sezonu, yalnızca gridi karıştırmakla kalmayıp daha iyi yarışlar üretmek amacıyla takımların uyması gereken kurallarda çok çeşitli değişiklikler getirdi.

Sezon başında Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki mücadelelerde, arabaların birbirlerini nasıl daha yakından takip edebildiğini ve öndeki aracın ürettiği kirli hava nedeniyle arkadaki aracın çok fazla zaman kaybetmediğini gördük.

Araçlar, büyük ölçüde ağırlıkları sebebiyle daha yavaş durumdalar ancak genel olarak bakıldığında, yarışların daha yakın geçtiğini görebiliyoruz.

Mercedes'ten, 2022 kural değişikliğinden avantaj sağlayacak olan Alfa Romeo'ya geçen Bottas; sezonun ilk Grand Prix'si olan Bahreyn sıralama turlarında eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın bir sıra gerisinde altıncı sırayı almıştı.

Bottas'ın formu o zamandan bu yana, büyük ölçüde motor performansı nedeniyle biraz azalmış gibi görünüyor. Ancak Fin pilot, sıralama turları için durum böyle olmasa bile, 2022 araçlarının yarış söz konusu olduğunda çok daha iyi olduklarından 'hiç şüphesi olmadığını' söyledi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Fotoğraf: DPPI

Motorsport.com'a verdiği demeçte Bottas, "Sıralama turlarını düşündüğümüzde, ağırlıklarından dolayı eski araçları tercih ederim. Bu araçlar daha düşük reaksiyon gösteriyor ve bunu özellikle hızlı turunuzda hissediyorsunuz."

"Ancak yarışlar için konuşursak 2022 araçlarının çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Önünüzdekileri daha yakından takip edebiliyorsunuz ve bence bu çok olumlu bir değişiklik." dedi.

Optimum lastik sıcaklığını elde etmenin zor olduğu da diğer yıllardaki gibi kanıtlandı, ancak Bottas bu konuda hâlâ sıkıntı yaşamasına rağmen bunun 2021'de olduğundan biraz daha kolay olduğuna inanıyor.

Bottas, "Kişisel olarak, yarıştaki performansların geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak sıralama için aynı şeyi söyleyemem, eğer doğru sıcaklığa ulaşamazsanız turunuz mahvoluyor."

"Her sürücü ve her takım için çok önemli bir hedef olmaya devam ediyor ve genellikle mükemmel veya hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu arasındaki farkı yaratıyor. Zandvoort'ta kendimi sıralama turlarında lastik ısınması nedeniyle 16. sırada buldum, bu büyük bir fark yaratabilecek bir adım." dedi.

Bottas, son yedi yarışta puan alamadığı için pilotlar şampiyonasında şu anda 10. sırada.