Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü

Bottas, 2017'den beri Mercedes için yarışıyor ve şimdiye kadar hiç şampiyonluk kazanamamasına rağmen yedi galibiyet ile 29 podyum elde etmeyi başardı.

Mercedes pilotu, son yıllarda takımının şampiyonluklarında önemli bir pay sahibiydi ve ayrıca Nico Rosberg'le kötü bir ilişkiye sahip olan Hamilton'la da iyi bir ikili oldu.

Geçen hafta Sebastian Vettel'in bu yılın sonunda Ferrari'den ayrılacağı açıklandı ve Alman pilotun adı Mercedes'le anılıyor. Vettel'in takıma katılması halinde Bottas'ın ayrılması gerekecek çünkü sözleşmesi sona eren Lewis Hamilton'la yeni anlaşma yapılması bekleniyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, son günlerde sık sık Vettel'i övdü. Ancak Alman pilotun yanı sıra George Russell da bu koltuk için aday ve Motorsport.com İtalya'dan Franco Nugnes Russell'ın koltuk için tercih edileceğini iddia ediyor. Yine de Mercedes yönetim kurulunun Vettel'de ısrarcı olma ihtimali var.

Tüm bu durum Bottas'ın etrafa bakmasına neden olmuş gibi duruyor. Bottas şimdi F1'de kalabilmek için alternatif seçeneklerine bakıyor ve Motorsport.com'un kaynakları, eski Williams pilotunun menajeri Didier Coton'un farklı takımlarla temas hainde olduğunu öğrendi.

Coton, geçtiğimiz günlerde Renault takım patronu Cyril Abiteboul ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

Son günlerde koltuk için Fernando Alonso'nun ismi geçmişti ve F1'e dönebileceği konuşuluyordu ancak Bottas da artık koltuk için güçlü bir aday.

Öte yandan Mercedes, en azından ikinci pilotla ilgili kararını Temmuz ayındaki ilk yarıştan önce vermeyi düşünmüyor.

Christian Nimmervoll