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Formula 1 / Son dakika

Bottas, 2021 için Mercedes dışındaki alternatiflere de bakacak

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Bottas, 2021 için Mercedes dışındaki alternatiflere de bakacak
Ekleyen:
, Editör
23 Ara 2019 08:35

Valtteri Bottas, Mercedes ile anlaşamaması halinde 2021 için Alman üretici dışındaki alternatiflere bakacağını söyledi.

Valtteri Bottas, Mercedes'e katıldığı günden bu yana hep bir yıllık anlaşmalar yapıyor ve sık sık bu durumdan memnun olmadığını dile getiriyor.

Fin pilotun anlaşması 2020 sonunda bitecek ve pek çok önemli pilotun anlaşması da aynı yılın sonunda bitiyor. Bu da Bottas'ın koltuğu için çok sayıda alternatif oluşmasına yol açacak.

Bottas'ın Mercedes'ten ayrılması halinde ne yapacağı bilinmiyor ancak griddeki pek çok takımın kendisine ilgi duyduğu düşünülüyor.

Bottas, eğer Mercedes'le anlaşamazsa alternatiflere sahip olduğunu ima etti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Bottas, "Pazarda çok fazla hareketlilik olacak ama şimdi ne istediğimi seçebilseydim, o zamanda burada (Mercedes) kalmayı tercih ederdim."

"Her gün yaptığımız işe gerçekten inanıyorum ve artık daha iyi bir pilot olduğumu düşünüyorum."

"Ama eğer burası olmazsa, o zaman bazı çözümlere de açık olacağım."

"Şimdilik acelem yok. Sezon daha başlamadı bile ve bu yüzden konuşmak istemiyorum. Bekleyip neler olacağını görelim." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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