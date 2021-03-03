Bottas 2021 F1 şampiyonluğu yolunda "biraz daha bencil" olacak

Bu sezon Bottas'ın Mercedes F1 takımındaki 5. sezonu olacak fakat son 2 sezondur sürücüüler şampiyonası 2.si olan Fin pilot, henüz takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı yenerek şampiyonluğa ulaşamadı.

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, geçen senenin sonunda, Fin pilotla konuşmaları sonrasında takımın kendisine biraz daha destekte bulunması gerektiğini anladığını söyledi ve Abu Dhabi'deki sıralama seansı sırasında bunu telsiz üstünden de pilota iletti.

Bu sene ilk defa basına konuşan Bottas, istediği performans seviyesine çıkabilmesi adına, takımla yaptığı konuşmaların üstündeki baskının doğru seviyede kalmasını sağladığını söyledi.

Bottas, "Formula 1'deki birkaç yılımda, kesinlikle kendi üstüme çok fazla baskı kurdum."

"Dışarıdan çok fazla baskı gördüğüm ya da benim onlara çok baskı uyguladığım zamanlar da oldu, fakat bu zamanlarda belki de kendi üstümde yeterince baskıda bulunamadım. Bu tamamen doğru dengeyi bulmanıza ve bununla oynamanıza bağlı."

"Takımın üstünüzde kurduğu baskı konusunda yapmanız gereken tek şey onlarla konuşmak ve aynısı benim için de geçerli. Her alanda kendime dürüst olmalıyım ve iyi bir orta yol bulmaya çalışarak, her grand prix'ye mutlu bir zihinle girmenin bir yolunu bulmalıyım."

"Takımda olduğum tüm senelerde şampiyonluğu takım arkadaşım Lewis kazandı fakat bu seneye girerken taze bir başlangıç yapıp yeni bir sayfa açacağım ve kesinlikle şampiyonluk için savaşabileceğime inanıyorum."

"Bu, elbette bu seneki en büyük amacım ve hedefim. Fakat o zamana kadar uzun bir yol var ve her şeyi adım adım yapmanız gerekiyor." dedi.

Bottas geçen sene 2 yarış galibiyeti aldı fakat şampiyonluğa giden yolda 11 galibiyeti hanesine yazdıran Hamilton'ın istikrarına sahip değildi.

Bottas 2021'e girerken, sürdürülebilir bir şampiyona mücadelesi için doğru desteğe sahip olması adına, hem kendisinden hem de takımından daha çok şey istemeye odaklandığını söyledi.

Fin pilot, "Bu sene kendimden, daha önce hiç olmadığım kadar talepkarım."

"Elbette aşırıya kaçmıyorum fakat bu sezonki ana hedefim, Abu Dhabi'deki son yarışa geldiğimizde geriye bakıp, şampiyonluğu kazanmak için her şeyi %100'ümü vererek yaptığımı söylemek olacak."

"Bu seneki en büyük hedefim bu ve etrafımda her kimle çalışıyorsam, onların da hedefi bu olacak."

"İhtiyacım olan desteğe ve bilgiye ulaşmak için ne kadar gerektiğini düşünüyorsam, o kadar talepte bulunacağım. Ve belki böylece biraz daha bencil de olabilirim."

"Ömrünüz boyunca sadece 1 yıllığına her şeyinizi vermeniz, aslında çok kısa bir süre. Şu anda sahip olduğum zihin yapısının böyle olduğunu düşünüyorum ve bu, etrafımdakiler için de geçerli."

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