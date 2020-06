Her hafta karting veya ralli yapan Bottas, 2020'de şampiyon olmayı hedefliyor

Valtteri Bottas, Sky F1 ile olan röportajında pek çok konu hakkında açıklamada bulundu.

Fin pilot, "Her yarışta hataları en aza indirmek ve mümkün olan en yüksek sonuçları elde etmek çok önemli. Bu, önemli bir faktör olacak, çünkü her hata normal bir sezona kıyasla daha pahalıya patlayacak. Genel anlamda temel şey istikrar. Bu, çok önemli olacak. Kilit nokta bu ve devam etmemiz, ama aşırıya kaçmamamız, kendi yeteneklerimize ve etrafımızdaki ekibe güvenmemiz gerekiyor. Bunu yapabileceğimizden hiçbir şüphem yok."

"Sezon ilginç olacak gibi görünüyor. İlk sekiz yarıştan sonra takvimin nasıl olacağı pek de net değil. Bu nedenle önümüzdeki haftaları ve ayları tek tek ele almamız gerekiyor. Sürüş tarzı açısından kullanabileceğim birkaç yeni şey var. Barcelona testlerinde bazı virajlarda iyi adımlar attığımı hissedebiliyordum. Uzun arada farklı şeyler sürmeye devam ettim. Bir pilot olarak daha komple bir pilot olduğumu hissediyorum ve fiziksel olarak şu anda zirvedeyim."

Slider Liste Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 1 / 10 Fotoğraf: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 2 / 10 Fotoğraf: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 3 / 10 Fotoğraf: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 4 / 10 Fotoğraf: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 5 / 10 Fotoğraf: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 6 / 10 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 7 / 10 Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 8 / 10 Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 9 / 10 Fotoğraf: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 10 / 10 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas, Mercedes'le katıldığı tek günlük Silverstone testi hakkında da konuştu.

“Sadece birkaç tur attım. Tabii ki bir pilot olarak bir süre boyunca araç içerisinde olmadığınız zaman bazen 'aracı nasıl hızlı kullanacağımı biliyor muyum?' diye düşünüyorsunuz."

"Ama çocukluğumdan beri yarışıyorum, böylece her şey doğal olarak gerçekleşiyor ve şimdi hislerim, Barselona'daki testlerde olduğu gibi çok güzel. İlk yarıştan önce tekrar güvende hissetmek ve yarışa hazır olduğunuzu görmek harika."

"2018 aracı olmasına ve araçların şu noktada büyük oranda gelişmesine rağmen, gerçekten iyi hissettim. Formula 1 aracı, diğer hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Hisler iyiydi ama birkaç turdan sonra her şey normaldi. Sürüş iyiydi. Hazır olduğumu görmek ilk yarış için bana güven verdi."

"Bu sezon için tek hedefim şampiyonluk ve diğer her şey arka planda kalıyor. İstenilen sonuçları alabilirsem ve takımımız iyi performans gösterebilirse, Mercedes ile sözleşme uzatmaktan endişe duymuyorum."

Bottas, beklenmedik vaktin kendisine iyi glediğini de belirti.

"Fazladan zamanın benim için iyi olduğunu hissediyorum. Bir sürücünün çok fazla zaman sahip olması ve farklı şeyler yapabilmesi çok nadirdir. Bu süreçte kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak da geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Ayrıca çok fazla sürüş de yaptım. Belki diğer pilotlar bu süreçte araç kullanmakta zorlandılar ama Melbourne'den döndüğümden beri her hafta karting ve ralli yapıyorum. Araç kullanırken kendimi iyi hissediyorum."

"Melbourne'de yarışmaya hazırdım, kesinlikle sezona başlamak için çok istekliydim. Ama durumu kabullenmem gerekiyordu ve her şeyden böyle bir adım atmak güzeldi. Fabrikalar kapalıydı ve takımla iletişim sınırlıydı. Ama Barcelona testleriyle ilgili her şeyi analiz etmiştik. Bu yüzden keyifliydim. İyi bir şirketteydim ve kız arkadaşım Tiffany, profesyonel bir bisikletçi. Ona ayak uydurmaya çalıştım. Kariyerim boyunca hiç bu tarz bir antrenman yapmamıştım. Üç hafta önce her yıl normalde bir ya da iki kez yaptığım fitness testini yaptım ve hiç olmadığım kadar iyiydim."