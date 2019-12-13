Bottas, 2020 Mercedes'e koltuk ayarı yapmak için Brackley'e gitti

Valtteri Bottas, 2019'da kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve sezonu ikinci sırada noktalamayı başardı.

Abu Dhabi testinden sonra Paul Ricard merkezli bir ralliye katılan ve zafere ulaşan Bottas, geçtiğimiz perşembe günü Brackley fabrikasına giderek koltuk ayarı yaptı.

Fin pilot, 2020'de oturma pozisyonunda değişiklikler istediğini de söyledi.

Fin pilot, "Gelecek sezon için koltuk ayarı yapmak adına Brackley fabrikasına geldim."

"Kokpitteki pozisyonumu biraz değiştirmek istiyorum. Şimdi her şeyi mükemmel şekilde yaptığınızdan emin olmalısınız."

"Bugün yapılması gereken çok şey var." dedi.

Daha önce McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris, 2020 için koltuk ayarı yaptırmıştı.