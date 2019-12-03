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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "2020 lastikleri, 2019 lastiklerinden daha yavaş"

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Bottas: "2020 lastikleri, 2019 lastiklerinden daha yavaş"
3 Ara 2019 16:52

Valtteri Bottas, 2020 lastiklerinin 2019'dan daha iyi olmadığını söyledi.

Pirelli bu hafta sonu takımlara 20'şer lastik verdi ve Mercedes gün boyunca hem 2019 hem de 2020 lastiklerini test etti.

Toplamda 138 tur atan Valtteri Bottas, günün en hızlı ismi olmayı başardı.

Test sonrası konuşan Bottas, günün yorucu geçtiğini dile getirirken, 2020 lastiklerinin eski lastiklerden daha kötü olduğunu dile getirdi.

"Uzun bir sezon ve yarış hafta sonundan ardından yorgunluğu hissedebiliyorsunuz. Ama en azından gribi atlattım ve şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bugünkü testte daha iyi durumdaydım. Ancak testler bir rutindir, sürekli ve sürekli sürüş yapmanız gerekir."

"Bugün sadece lastikleri test ettik. Yeni lastiklerin eski lastiklerden daha iyi olduğunu hissetmediğimi söylemeliyim. 2019 lastiklerinden daha yavaşlar."

Bottas böylelikle sezonu noktalamış oldu.

"Noel'den önce yapılması gereken çok şey var. Cuma günü Paris'te yapılacak FIA Ödül Töreni var, daha sonra tatile çıkmadan önce fabrikamızda bazı toplantılarda katılacağım."

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