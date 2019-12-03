Bottas: “2019’da çok şey öğrendim"

Valtteri Bottas bu yıl kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve sezonu dört galibiyetle noktalamayı başardığı gibi, Lewis Hamilton'la aynı sayıda (beş) pole pozisyonu aldı.

Bununla birlikte son sıradan başlayıp, dördüncü bitirdiği Abu Dhabi GP sonrası verdiği demeçte daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini söyledi.

"Yarış gerçekten çok zordu, ama elimden gelenin en iyisini yaptım ve bulunduğum pozisyondan zevk aldım. Aracımız bugün en hızlısıydı, ancak atak yapmak kolay değildi. Özellikle DRS'nin kapatıldığı ilk 20 turda durum zordu. Daha iyisini yapmam pek mümkün değildi. Bu yüzden sonuçtan memnunum. Tabii ki podyuma çıkmak harika olurdu, ama şimdi bir önemi yok. En önemlisi her şeyimi vermiş olmam."

"Doğruyu söylemek gerekirse iyi bir yıldı ama daha istikrarlı olmam gerekiyor. Lewis sıralama turları ve yarışlarda performansını sürekli yüksek seviyede tuttu. Oysa ben çoğu zaman iyi olsam da istikrar yakalayamadım. Her hafta sonu istikrarlı şekilde limitlerde olmanın bir yolunu bulmalıyım ve yapabileceğimden hiç şüphem yok. Bir sürücü olarak üzerinde çalışacak şeylerim var, önümüzdeki kış aylarında yapacağım şey bu. 2020'de ilerleme kaydedebileceğimden eminim."

"Önemli olan bu yıl yaptığım hatalardan dersler çıkarmak. Bunların neden olduğunu, buna neyin yol açtığını ve gelecekte bunların tekrarlanmasını nasıl önleyebileceğimi anlamalıyım. Bu sezon kendi yeteneklerime gerçekten güvendim. Mesela bugün dördüncü sıra, bir Mercedes aracı için çok şaşırtıcı bir sonuç olmasa bile, belki de sezonun en iyi yarışlarından birini çıkardığım için performansımdan çok memnunum."

Bottas, 2020'de daha yakın bir savaş bekliyor.

"Gelecek yıl kurallar 2019'dakiyle aynı olacak, bu nedenle ciddi bir avantaj sağlamak daha zor olacak. Bu sezonun ikinci yarısında, ilk üç takım arasındaki pole pozisyonu ve zafer mücadelesi çok yakındı. 2020'de daha da yakın olacağını düşünüyorum. Her türlü çabayı sarf etmeliyim, ilerlemeliyim ve gelecek sezon da sıralama turları ve yarışlarda istikrarlı şekilde önde yer almalıyım. Umarım her şey yolunda gider."