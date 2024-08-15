Bottas, 2018 sezonunun ardından F1’den emekli olmayı düşünmüş
Valtteri Bottas, yaşadığı zor dönemin ardından 201 sonunda Formula 1’den ayrılmaya yaklaştığını söylüyor.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, in the garage
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Bottas, Mercedes’te zaman zaman iyi performanslar sergilese de bazen arka arkaya sorunlar yaşadı.
Bu da Fin pilotun o dönemlerde sert şekilde eleştirilmesine neden oluyordu.
Pitlane Life Lessons podcast'ine konuk olan Bottas, o dönem spordan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.
Bottas şöyle konuştu: “Sporumuz bana çok şey öğretti, çok şey yaşadım. Bir keresinde neredeyse kariyerimi sonlandırıyordum.”
“Formula 1 dünyasından bıkmıştım ve bana haksızlık yapıldığını düşünüyordum. Bu olay 2018'in sonundaydı..."
"Sonrasında kendimi toparlamayı başardım ve bir şekilde 2019'un ilk yarışını kazandım. Bu bir dönüm noktasıydı.”
“Sonunda anladım ki bazen bir adım geri gidip büyük resme bakmak gerekiyor. Şu anda yaptığım da bu. En ufak bir aksilik olduğunda, bir adım geri gidip etrafıma bakmaya çalışıyorum.”
“Bir ailem var, sağlıklılar, ben de hâlâ yarışıyorum, sevdiğim işi yapıyorum, iyi bir evim var. Bir adım geri giderek her şeyi bir perspektife oturtabilir ve şikayet etmeyi bırakabilirsiniz.”
“Sonunda Formula 1'de kalmak benim için çok önemliydi.”
Valtteri Bottas, KICK Sauber, in the garage
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar