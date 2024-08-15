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Formula 1 Hollanda GP

Bottas, 2018 sezonunun ardından F1’den emekli olmayı düşünmüş

Valtteri Bottas, yaşadığı zor dönemin ardından 201 sonunda Formula 1’den ayrılmaya yaklaştığını söylüyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, in the garage

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, in the garage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas, Mercedes’te zaman zaman iyi performanslar sergilese de bazen arka arkaya sorunlar yaşadı.

Bu da Fin pilotun o dönemlerde sert şekilde eleştirilmesine neden oluyordu.

Pitlane Life Lessons podcast'ine konuk olan Bottas, o dönem spordan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Bottas şöyle konuştu: “Sporumuz bana çok şey öğretti, çok şey yaşadım. Bir keresinde neredeyse kariyerimi sonlandırıyordum.”

“Formula 1 dünyasından bıkmıştım ve bana haksızlık yapıldığını düşünüyordum. Bu olay 2018'in sonundaydı..."

"Sonrasında kendimi toparlamayı başardım ve bir şekilde 2019'un ilk yarışını kazandım. Bu bir dönüm noktasıydı.”

“Sonunda anladım ki bazen bir adım geri gidip büyük resme bakmak gerekiyor. Şu anda yaptığım da bu. En ufak bir aksilik olduğunda, bir adım geri gidip etrafıma bakmaya çalışıyorum.”

“Bir ailem var, sağlıklılar, ben de hâlâ yarışıyorum, sevdiğim işi yapıyorum, iyi bir evim var. Bir adım geri giderek her şeyi bir perspektife oturtabilir ve şikayet etmeyi bırakabilirsiniz.”

“Sonunda Formula 1'de kalmak benim için çok önemliydi.”

Valtteri Bottas, KICK Sauber, in the garage

Valtteri Bottas, KICK Sauber, in the garage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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