Bottas: "2018 sezonunda yaşadıklarım, beni daha güçlü bir pilot yaptı"

Valtteri Bottas, 2017'de katıldığı Mercedes'te toplam beş sezon geçirdi ve belki de en zor sezonu, 2018'di.

Fin pilot, yıl boyunca birkaç kez çok yaklaşmasına rağmen hiç yarış kazanmayı başaramadı ve genel anlamda Lewis Hamilton'ın seviyesinden uzaktı.

Bakü'de lider giderken lastik patlatan Bottas, muhtemel bir galibiyete veda ederken, Rusya'da takım emirleri nedeniyle Hamilton'a yol vermek zorunda kaldı ve bu da galibiyetine mâl oldu.

O yıl şansın kendisinden yana olmadığını hisseden Bottas, aynı zamanda o yılki aracı anlamakta zorlandığını söylüyor.

Yeni sezonda Mercedes'ten Alfa Romeo'ya geçecek olan Bottas, "Doğruyu söylemek gerekirse 2018 benim için en iyi sezon değildi ve araç da favori aracım değildi."

"O sezon biraz zorlandım. Bazı güçlü yarışlarım oldu, mesela Bakü'de bitime bir tur kala liderdim. Fakat ana düzlükte lastik patlattığım anı çok iyi hatırlıyorum. O yarışı benim kazanmam gerekiyordu. Ayrıca yıl boyunca başka şanssız olaylar da vardı."

"Bence genel anlamda çok hızlıydım ama tüm yarış hafta sonunu asla bir araya getiremedim ve o yıl hiç zafer alamadım. Yine de bolca podyumum vardı. Bu yüzden hâlâ iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum."

"Takım olarak şampiyonluğu Brezilya'da garantilemiştik, takım olarak çok başarılı bir sezondu."

"Kişisel olarak o sezon beni, bir insan ve bir sürücü olarak gerçekten çok daha güçlü hale getirdi."

"Ertesi sezon, yani oldukça iyi başlayan 2019 sezonu için, kendim hakkında daha fazla şe öğrenmek istiyordum ve bu yüzden kış arasında çok çabalamak zorunda kaldım."

"Öğrenme anlamında kariyerim için oldukça önemli bir sezondu." dedi.

Mercedes team members with the car of Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images