Bottas, 2018 Rusya GP'deki takım emrinden sonra emekli olmayı düşünmüş

2018 Rusya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayan ve yarışın ilk bölümünü lider götüren Valtteri Bottas, pit stoplardan sonra Max Verstappen'i geçmeyi başaramamış ve bunun üzerine Mercedes, o noktada şampiyona lideri olan Lewis Hamilton lehine takım emri vermişti.

Hamilton sonrasında Verstappen'in pite girmesiyle liderliğe çıktı ve sonrasında herhangi bir takım emri ya da yer değiştirme gelmediği için zafere ulaştı.

Mercedes'in duble yaptığı yarıştaki "Valtteri, it's James" repliği de üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hâlâ kullanılıyor.

Netflix'in Drive to Survive F1 serisinin üçüncü sezonunda konuşan Bottas, bu yarışın ardından emekli olmayı düşündüğünü kabul etti.

Crash.net'in haberine göre Bottas şöyle diyor: "2018 Sochi oldukça zor bir yarıştı. Bunu kabul etmek çok zordu, gerçekten çok sinirlendim. Doğrusu 'neden bunu yapıyorum ki?' diye düşündüm. Formula 1'den ayrılmayı, vazgeçmeyi düşünüyordum. Yarıştan hemen sonra bir daha bunu asla yapmayacağımı söyledim."

Son yıllara bakıldığında Hamilton'ın şampiyonadaki ana rakibi Bottas olduğu için herhangi bir takım emri olmadı. Bu sayede ikili zaman zaman mücadele edebildiler.

Bu yıl Red Bull'un sezon öncesi testlerindeki güçlü formu ve Max Verstappen tehdidi, Mercedes için durumu epey zorlaştırıyor.

Yine de Bottas, iki numara olmadığını kanıtlamak istiyor.

"Eğer takım arkadaşınız kazanır ve siz ikinci olursanız, o zaman kaybettiğinizi hissedersiniz. Geçmişte ikinci sırada yer aldığımı biliyorum, ama iki numara olmadığını kanıtlamak istiyorum."

Mercedes, her iki sürücünün de takım içerisinde eşit muamele gördüğünü söylese de, Bottas takım içerisinde farkında olmaksızın birinci ve ikinci pilot olduğu görüşünü kabul ediyor.

"Takımdaki pek çok kişi bunu kabul etmese de, belki de farkında olmadan bir ve iki numaraya sahipler. Takım üyeleri bazen 'Lewis ve Valtteri'ye eşit muamele mi gösteriyoruz?' diyerek kendilerini sorgulamak zorunda kaldılar."