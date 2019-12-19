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Formula 1 / Son dakika

Bottas: “2018 performansının tekrarı, koltuğumu kaybetmeme sebep olabilirdi”

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Bottas: “2018 performansının tekrarı, koltuğumu kaybetmeme sebep olabilirdi”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Ara 2019 15:20

Valtteri Bottas, 2018 performansını bu sene de tekrarlasaydı koltuğunu kaybedebileceğini düşündüğünü, ancak geçen sene kaybettiği yarış sevgisini yeniden kazandığını söyledi.

Bottas, 2018’de yarış kazanmayı başaramazken şampiyonluğu takım arkadaşı Lewis Hamilton göğüslemişti. Ancak bu sezon daha güçlü bir performans gösteren Fin sürücü ilk yarışlarda şampiyonayı ilk sırada götürdü ve dört yarış kazandı.

Mercedes, yaz boyunca Bottas ile Esteban Ocon arasında seçim yapmaya çalıştı ve 2020’de Bottas ile devam etme kararı aldı. Ocon ise Renault ile anlaştı.

Motorsport.com’a konuşan Bottas, bu seneki yükselen performansının, kariyeri ve mental sağlığı için “çok önemli” olduğunu söyledi.

Bottas, “Eğer 2018’e benzer bir sezon geçirseydim, takım benimle devam etmezdi diye düşünüyorum. Formula 1 böyle işliyor.”

“Bu benim için ve genel olarak sağlığım için çok önemli. Artık yarışlar arasında daha fazla eğleniyorum ve spora aşığım, belki de bunu geçen sezonun sonlarına doğru biraz kaybetmiştim.”

“Sürüş yapmaktan gerçekten keyif alıyorum ve bu benim için çok önemli bir sezondu. Artık mutlu bir şekilde, yıllar boyunca yarışabileceğimi ve aynı gelişimi gösterebileceğimi söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

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Bottas, bu seneki 21 yarışın 15’inde podyumda yer aldı. Bu sayı, Almanya’daki kazası, Macaristan’da yapılan hata ve Brezilya’daki motor sorunu (ki bu sorun Abu Dhabi’yi de etkiledi) olmasaydı daha da fazla olabilirdi.

Sezonun ikinci yarısında iki galibiyet alan Bottas, 2018’in son dört yarışını beşinci sırada tamamlamıştı.

“Geçen seneye göre kesinlikle farklı bir zihniyete sahibim. Geçen sene, sezonun bitmesi için günleri sayıyordum ve kendimi toparlayıp yeni sezona sıfırdan başlamak için bir yol bulabildim.”

“Geçen sezonun son ayı, çok çok uzun hissettirmişti.”

“Sezonu iyi şekilde bitirmek güzel ve gelecek sezona mental olarak iyi şekilde başlamak için daha kolay bir yol. Ancak sadece son yarışlarda değil, genel olarak da iyi sonuçlar almanın önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Bu %100 gerekli değil, çünkü kötü bir sezondan sonra da gelecek sezona iyi başlanabileceğini biliyorum.”

“Ancak bu daha hoş ve ayrıca takımın da tüm sene boyunca her pistte iyi performans gösterebileceğimi bilmesi güzel.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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