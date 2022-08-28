Bottas, 2015 Monaco GP'sinden bu yana ilk kez Q1'de elendi
Valtteri Bottas, Belçika Grand Prix'sinde ilk çeyrekte elendi. 149 yarıştır ilk defa Q1’de elenen Alfa Romeo sürücüsü, "Bu durum planlı olduğu için biraz can sıkıcı olsa da takım için en iyisini yaptım. " dedi.
Alfa Romeo sürücüleri Macaristan'da üst üste dördüncü yarıştan puansız ayrılmışlardı ve takım, bu hafta sonu Belçika Grand Prix'sinde bu tatsız gidişatı tersine çevirmekte kararlıydı.
Bottas, bu hafta sonu yarış için motor parçalarını değiştiren yedi sürücüden biri, ancak Finli sürücü daha hafif bir ceza alacak ve diğer altı sürücünün önünde başlayacak. Motor cezaları nedeniyle yarışa 14. sıradan başlayacağı belli olan Finli sürücü, tur süresi kaydetmek istemedi, ancak hava koridoruyla takım arkadaşı Zhou'ya yardımcı oldu.
"Sıralamalardan önce, ne yaparsak yapalım on dördüncü gridden başlayacağım belli oldu. Başlangıç pozisyonumu etkileyemecektim, sadece takım arkadaşıma yardım etmeye çalıştım. Zhou grid pozisyonu için Mick ile savaşıyordu, bu yüzden ona yardım etmeye çalışmak en doğrusuydu."
Finli sürücü, "Bu hafta sonu aracı pek kullanmadım, yarın göreceğiz tabii ki ama yarış için ayarlarımızı en iyi hale getirdik. Araç antrenman sırasında olduğundan daha iyi hissettirdi ancak hâlâ nasıl hissettirdiği konusunda soru işaretleri var. Umarım yarışı daha iyi bir yerde bitiririz." dedi.
Seansı 13. Bitiren Zhou Guanyu, Finli takım arkadaşının gerçekten iyi bir takım çalışması gerçekleştirdiğini söyledi. Motor cezaları nedeniyle gridin arkasından başlayacak olan Zhou, yarışa geri dönme şansını kolluyor.
"Bence bugün iki aracımız da tek turda mücadele etti. Valtteri bana hava koridoru vererek güzel bir takım çalışması gerçekleştirdi. Q1'deki ikinci turumdan oldukça memnundum ama son turda lastikleri kilitledim. Zaten Q3'e gidecek kadar hızlı olduğumuzu düşünmüyordum ancak yarınki yarışta bizi nelerin beklediğini göreceğiz."
"Spa, özellikle Eau Rouge'a yaklaşırken geçiş yapmanın mümkün olduğu bir pist. Bu yüzden gridin en arkasında başlasak bile bazı pozisyonlar kazanabileceğimizi umuyorum." dedi.
Çeviri: Berkay Topuk
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