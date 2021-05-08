Bottas, 10. virajda yaptığı ufak hata yüzünden “hayal kırıklığına” uğramış

Geçtiğimiz hafta Portekiz’de pole pozisyonu alan Bottas, İspanya Grand Prix’sine umduğu gibi başlayamadı. Fin pilot, sıralama seansının üçüncü bölümünde çıkardığı 1:16.873 saniyelik zaman turuyla 3. sıraya yerleşirken, Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in gerisinde kaldı.

Hafta sonu boyunca güçlü bir performans sergileyen Mercedes, 2013’ten beri İspanya’da pole pozisyonunun sahibi oldu ve bugün de bu geleneği devam ettirdiler.

7 kez dünya şampiyonu Hamilton, 100. pole pozisyonunu kazanarak bir kez daha tarih yazarken takım arkadaşı Bottas, attığı turun onu “hayal kırıklığına uğrattığını” söyledi.

Valtteri Bottas, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas, sıralama seansından sonra verdiği demeçte şöyle konuştu: “[Herkes] çok yakındı. Kesinlikle pole için çok yakın bir mücadele vardı ve bence üçüncü bölümdeki turlar çok daha hızlıydı.”

“Sadece biraz hayal kırıklığına uğradım, çünkü 10. virajda ufak bir hata yaptım ve orada 0.2 saniye civarı bir zaman kaybettim ve pole pozisyonuna tam bu kadar uzaktım.”

“Fakat onun dışında güçlü bir paketimiz vardı ve yarın şüphesiz sıkı bir mücadele olacak.”

Mercedes pilotu sözlerine lastik stratejilerine değinerek devam etti ve şunları söyledi: “Bence Red Bull’la çok yakın olacağız. Burada lastik kullanımını iyi yönetirseniz pit stoplarda daha rekabetçi olursunuz.”

“Bu nedenle burada bazılarının bir ya da iki pit stop yapmaları için birçok fırsat var, ancak size kendi stratejimizi açıklamayacağım!”