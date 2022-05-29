Bottas, Monako'da "performans gösteremeyen" Alfa Romeo'ya şaşkın

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Alfa Romeo, sezon başladığından bu yana oldukça iyi bir performans çıkarıyordu ancak Monako hafta sonu boyunca aynı performansı koruyamadı.

Bottas, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralamada ilk bölümü 15. sırada tamamlayarak, ikinci bölüme son sıradan geçmeyi başardı ancak burada 1:12.909 ile 12. sırada kaldı ve elendi.

Seanstan sonra konuşan Fin pilot şunları söyledi: "Q1'de elenmeye çok yakındım, kırmızı bayraklar planımızı biraz bozdu."

"Bence Q3'e geçmek için 0.2 saniyeden daha fazlasını alamazdık. Bu yüzden aracın burada yeterince performans gösteremediğini düşünüyorum, bu da şaşırtıcı çünkü harika gidiyorduk."

"Pit yolunda büyük bir kuyruk vardı ve araya giremedik. Bu yüzden en sonda kaldık."

"Takım olarak yarışa odaklanmalıyız. Hâlâ puan alabiliriz, bu yüzden hedefimiz bu olacak. Fakat performansın neden böyle olduğunu anlamamız da önemli." dedi.

Bottas, vites kutusu problemi nedeniyle ilk antrenmanda sadece bir tur atabilmiş ve zaman turu yapamamıştı.

Bu nedenle sorun yaşayıp yaşamadıkları sorulan Fin pilot, "Aslında iyi bir ritmim var gibi hissettim. Üçüncü antrenmanda ve sıralamada iyi hissettim. Yani sorunun bu olduğunu düşünmüyorum, sıralama için ayarları değiştirmiştik ve iyi hissettiriyordu. Bir nedenden dolayı bu pist bize uymuyor."

"Umarım yarın yağmur görürüz, güzel olur." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images