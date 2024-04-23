Bottas: "Henüz sorunun neyden kaynaklandığını bilmiyoruz"
Sauber pilotu Valtteri Bottas, güç ünitesindeki problemin neyden kaynaklandığını bilmiyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Valtteri Bottas, bu yılki en iyi hafta sonunu geçirdiği Çin'de puan için mücadele ediyordu fakat bir anda güç ünitesi sorunuyla yolda kaldı.
Şu anda sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı bilinmiyor fakat takım bu yılki ilk puan fırsatını kaçırmış oldu.
Yarışın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Çok umut verici bir hafta sonuna hayal kırıklığı yaratan bir son oldu."
"Onuncu başladım ve puan için mücadele ediyordum. Yarış iyi gidiyordu ama aniden motorum durdu."
"Önümüzdeki birkaç gün içinde nedenini bulmamız gerekiyor."
"Böyle bitmesi çok üzücü. Daha atılacak çok tur vardı. Puan alan Nico Hulkenberg ile mücadele ediyordum. Bunu kabullenmek zor ama yarışlar böyledir."
"Puan kazanmak için daha birçok fırsatımız olacak."
"Hızımız artıyor ve takımımız tüm alanlarda sürekli olarak küçük adımlarla ilerliyor."
"Hafta sonu boyunca onuncu sıradaydık ve araç hakkında çok şey öğrendik."
"Güncellemeler araçtan maksimumu almamıza yardım ediyor. İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz ve son yıllarda yarışmaktan gerçekten keyif aldığım bir pist olan Miami yarışını sabırsızlıkla bekliyorum."
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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