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Bortoleto, Sauber'e katılmak için McLaren'dan yeşil ışık aldı

Sauber'in 2025 için boş koltuğunu kimin dolduracağı konusundaki tartışmalar sürerken, Gabriel Bortoleto'nun bu yarışta Valtteri Bottas'ın önüne geçtiği iddia ediliyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Gabriel Bortoleto, McLaren junior driver

Gabriel Bortoleto, McLaren junior driver

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Gabriel Bortoleto ve Valtteri Bottas, Sauber'deki kalan koltuğu doldurmak için en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor. Ancak Bortoleto'nun sözleşme görüşmelerinde Fin pilottan daha avantajlı olduğu anlaşılıyor. 19 yaşındaki pilot, İsviçre ekibine geçişi konusunda McLaren'dan yeşil ışık aldı.

Önceki haftalarda bildirildiği üzere Sauber 2025 sürücü kadrosunu tamamlamaya yaklaşıyor. Aylarca süren spekülasyonlar ve kararsızlıkların ardından bir anlaşmaya varma zamanı geldi.

Bortoleto ve Bottas bir süredir sözleşme imzalama konusunda önde gelen adaylardı. Mevcut durumda Bortoleto, gelecek yıl Nico Hulkenberg'in yanında yarışmak için açık favori haline geliyor.

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

Fotoğraf: Invicta Virtuosi Racing

Şu anda McLaren akademisinde olan Brezilyalı sürücü, yakın gelecekte papaya takımı ile yarışma şansına sahip değil. Bu nedenle, Sauber'e olası bir geçişi kolaylaştırmak için McLaren ile bir anlaşmaya varılması gerekiyor.

Grandepremio.com.br tarafından bildirildiği üzere, Zak Brown'ın ekibinin Bortoleto'ya İsviçre ekibine katılma izni verdiği anlaşılıyor.

Asıl ayrıntı ise 19 yaşındaki pilotun McLaren ile bağlarının devam edecek olması, yani ileride bir geri dönüşün mümkün olabileceği.

İki yıllık bir sözleşme öngörüldüğü göz önüne alındığında, bu McLaren'ın 2026'dan sonra seçeneklerini açık tutmak istediği anlamına geliyor. Bortoleto'nun bariz yeteneği ve potansiyeli düşünüldüğünde bu sürpriz değil.

Her şeye rağmen en önemli gelişme, Sauber'e geçişin önündeki büyük bir engelin ortadan kalkmış olması. Bu da Bortoleto'ya gelecek sezon gride katılması için net bir yol açıyor.

Bu aşamada hiçbir şey doğrulanmamış olsa da Brezilyalı pilotun Bottas'a karşı avantajlı olmasını sağlayan birkaç faktör olduğu anlaşılıyor. İki sürücü arasındaki en bariz fark yaş. 19 yaşındaki Bortoleto, hâlâ gelişmeye devam eden bir sürücü.

Ayrıca Bortoleto, Bottas'a kıyasla daha uygun maliyetli bir seçenek gibi görünüyor. Ücret taleplerinin neredeyse kesin olarak Bottas'tan daha düşük olması bekleniyor. Ayrıca Brezilyalı bir sürücüyle anlaşmanın potansiyel ticari faydaları da önemli olabilir.

Franco Colapinto'nun yakın zamanda Williams'a terfi etmesi, James Vowles’un ekibine hem pistte hem de dışında fayda sağlamış durumda.

Sauber bu yıl herhangi bir noktada Bottas'ın sözleşmesini yenileyebilirdi. Bu tereddüt 35 yaşındaki pilotun yarış dışı kaldığı anlamına gelmese de takımın onu uzun vadeli projelerinin bir parçası yapma konusundaki tereddütlerini gösteriyor.

Kalan günler ve haftalar bu konuda daha fazla netlik sağlayacaktır. Ancak ivme giderek Gabriel Bortoleto'nun lehine dönüyor.

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