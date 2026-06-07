Bortoleto: "Neden bu kadar risk aldığımı bilmiyorum"

Audi’nin güç ünitesi açığının Monako’nun dar sokaklarında diğer pistlerdeki kadar büyük bir dezavantaj yaratmaması, takıma bu hafta sonu hanesine yeni puanlar ekleme fırsatı tanımıştı. Hem Gabriel Bortoleto hem de deneyimli takım arkadaşı Nico Hülkenberg, üç antrenman seansını da ilk 10 içinde tamamlayarak sıralama turları öncesinde güçlü bir performansın sinyallerini vermişti.

Ancak Q1'in son anlarında, kendisini bir sonraki seansa taşımaya yetecek turu zaten tamamlamış olan Bortoleto, bariyerlerin iç kısmına çarparak talihsiz bir kaza yaptı.

Kazanın ardından sol ön süspansiyonu kırılan 21 yaşındaki pilot kırmızı bayrağa neden oldu. Çok ufak bir temasın böylesine büyük bir hasara yol açması şanssızlık olarak görülse de genç pilot hiçbir mazeretin arkasına sığınmadı ve tüm sorumluluğu üstlendi.

Yaşadığı kazayı değerlendiren Bortoleto, özeleştiri yaparak şunları söyledi: "Çok küçük bir temastı ama mesele temastan ziyade benim yaklaşımımdı.”

“Geçmişte pilotların süspansiyonlarını kırdığını defalarca gördüğümüz o virajda neden bu kadar çok risk aldım, bilmiyorum ve asıl bunu sorguluyorum.”

“Eğer bu olay Q2 veya Q3'te, limitleri sonuna kadar zorladığımız bir turda yaşansaydı bunu anlayabilirdim. Ancak bir Q1 turunda bunu yapmak, kendimde pek sık görmediğim türden bir hata.”

Gabriel Bortoleto, Audi Photo by: Erik Junius

“Hiç gerek yokken Q1'de sınırları çok fazla zorladım; zaten elimizde Q1'i rahatça geçebilecek bir araç vardı.”

“Biraz daha kontrollü sürüp kendime olan güvenimi adım adım inşa edebilirdim.”

“Aracın temposu kesinlikle iyiydi, puan için savaşabileceğimizi bilirken böyle bir sonuç almak çok hayal kırıklığı yaratıyor.”

“Şu anki durumumuzda rekabetçi olabilecğeimiz sadece belirli pistler var ve Monako da onlardan biriydi. Burası özel bir pist, bu yüzden takım için harika bir iş çıkarmayı çok istiyordum.”

“Onların ne kadar sıkı çalıştığını gördüğüm için bu hatayı geride bırakmak benim adıma çok zor. İşler yolunda gitmediğinde takıma karşı ne kadar talepkârsam, kendime karşı da o kadar acımasızım.”

“Takımın hak ettiği sonucu onlara getiremediğim için büyük bir üzüntü duyuyorum."