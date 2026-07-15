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Formula 1 Belçika GP

Bortoleto: "Mevcut araçlara yönelik şikayetleri artık geride bırakmalıyız"

Gabriel Bortoleto, pilotların 2026 teknik kuralları hakkındaki şikayetlerini artık bir kenara bırakıp "yeni bir sayfa açmaları" gerektiğini söyledi.

Jake Boxall-Legge Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Pilotların, en zorlu yüksek hızlı virajları bile tam gaz dönebildikleri yüksek yere basma kuvvetine sahip 2022-2025 araçlarından, daha farklı dinamikleri olan 2026 araçlarına geçişi grid genelinde büyük bir tartışma konusu olmuştu. Miami'de yapılan kural düzenlemeleriyle elektrik gücü ve hibrit desteğinin kullanım sınırları değiştirilmiş, bataryaların daha yavaş tükenmesi sağlanmış ve böylece enerji yönetimi biraz olsun iyileştirilmişti. 

Ancak bu hamle, beklendiği üzere sorunları tamamen ortadan kaldırmadı: Enerji yönetimi konusundaki yakıt akış limitleri artırılarak içten yanmalı motorun güç çıkışını yükseltecek yeni kural değişikliklerinin 2027 ve 2028 yıllarında yapılması planlanıyor.

Pek çok pilot, Silverstone'un enerji yönetimi açısından çok zorlayıcı olduğunu belirtmiş ve Spa-Francorchamps'ta yapılacak Belçika Grand Prix'sinin daha da zor geçeceğini öne sürmüştü. Hatta Oscar Piastri, boşalan bataryalar yüzünden bu efsanevi pistteki mücadelenin cazibesini kaybetmesinin "üzücü" olabileceğini ifade etmişti.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Britanya Grand Prix'sinin ardından farklı bir bakış açısı sunan Bortoleto, virajlardaki düşük hızlara rağmen Silverstone'un ve sporun "büyüsünü" kaybetmediğini savundu ve şu açıklamaları yaptı: "Sporun büyüsünü kaybettiğimizi kesinlikle düşünmüyorum.” 

“Copse virajından hâlâ inanılmaz derecede hızlı geçiyoruz. Hızımız saatte 280 kilometre, yani o virajı dönebilmek için hâlâ ayağımı gazdan çekmek zorunda kalıyorum.”

“Orayı tam gaz dönmek öyle kolay değil. Kimse çıkıp da 'Elimizdeki tüm yol tutuşunu kullanamıyoruz' diyemez.” 

“Tabii ki geçen yıl tamamen farklı konseptte araçlar vardı ama bence artık yeni bir sayfa açmalıyız. Şu anda elimizde olan kurallar bunlar."

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Brezilyalı pilot, Formula 1'deki olumsuz yorumların artık başka bir konuya odaklanması ve bu kuralların 2030 sonuna kadar geçerli olacağının kabul edilmesi gerektiğini ekledi.

 Formula 1 yönetiminin, 2031 yılı için atmosferik V8 motorlara geri dönmeyi düşündüğü bilinirken Bortoleto, daha çevik yapıları sayesinde mevcut araçları sürmekten hâlâ büyük keyif aldığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence mevcut araçlara yönelik şikayetleri artık geride bırakmalıyız.”

“2030'a kadar geçerli olan kurallar bunlar. Sonra 2031'de yeni kurallara geçtiğimizde bunu tekrar konuşuruz.” 

“Ancak her seferinde aynı problemi konuşarak üç yıl harcayamayız, çünkü elimizdeki gerçeklik bu. Bence bu araçları sürmek hâlâ çok eğlenceli.

“Sadece her şey artık daha farklı. Buna adapte olmamız gerekiyor ve hayat da tam olarak böyle bir şey."

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