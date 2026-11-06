Formula 1 Sao Paulo GP

Bortoleto: “İnternet üzerinden zorbalık yapanlar korkaktır”

Audi pilotu Gabriel Bortoleto ve Alpine pilotu Franco Colapinto, pilotlara yönelik online tacizlerle mücadelede FIA'nın adımlarını destekledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 19:20

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

FIA'nın dijital platformlardaki taciz ve zorbalığa karşı kılavuz kurallarını sertleştirmesinin ardından, Brezilya Grand Prix'si öncesinde basın toplantısında konuşan Gabriel Bortoleto ve Franco Colapinto konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kendi evindeki yarış öncesinde konuşan Gabriel Bortoleto, internet üzerinden pilotlara saldıran kişileri "korkak" olarak nitelendirip eleştiriyle taciz arasındaki çizgiye dikkat çekerken, bu sezon tehditler nedeniyle zor günler geçiren Alpine pilotu Franco Colapinto ise mücadelenin aralıksız sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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Gabriel Bortoleto, konuyla ilgili olarak Brezilya GP basın toplantısında şunları söyledi: “FIA'nın yaşanan olaylara yaklaşımında çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu insanlar bunu yapabiliyorlar çünkü bir ekranın arkasına saklanıyorlar.”

“Biri gelip yüzüme bir şey söylemek isterse bundan memnuniyet duyarım, o zaman konu tamamen farklı bir boyut kazanır. Ancak internet üzerinden zorbalık yapanlar korkaktır.”

“FIA'nın bu süreci çok iyi bir şekilde yönettiğinden ve son derece agresif davrandığından eminim."

Gabriel Bortoleto, Audi, Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

FIA’nın aldığı önlemleri değerlendirden Franco Colapinto ise lunları ekledi: "Harika bir adım. Bu yıl buna karşı gerçekten çok sert bir mücadele verdim ve artık bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.”

“Ancak yapılması gereken işler henüz bitmedi. Gözümüzü problemlerden ayırmamalı, yaklaşımlarımızı nasıl daha da geliştirebileceğimizi anlamaya devam etmeli ve işin ucunu asla bırakmamalıyız.”

“Yaptığımız hamlelerde çok proaktif olmak zorundayız. Ben, takımım Alpine ve padoktaki herkes bu duruma karşı gerçekten çok sert bir mücadele veriyoruz."

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