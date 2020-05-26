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Boris Johnson, bakanlara Britanya GP'ye yardımcı olmalarını söyledi!

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Boris Johnson, bakanlara Britanya GP'ye yardımcı olmalarını söyledi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 May 2020 05:44

İngiltere başbakanı Boris Johnson, sporu gerçekleştirmek için seyahat eden Formula 1 personelinin, karantina şartlarından muaf tutulabilmesi için bakanlarına F1'e yardımcı olmaları emrini verdi.

Pazartesi akşamı The Times'daki bir haberde, Johnson'ın planlanan iki Silverstone yarışının gerçekleşmesine yardımcı olmak istediği ve konuyla ilgili süreci başlattığı ifade edildi. Bir kaynak, konunun geçen haftaki bir kabine toplantısında tartışıldığını doğruladı.

Böylelikle Johnson, Silverstone pistinde kapalı kapılar ardında iki yarış yapılabilmesi için kişisel bir hamle yapmış oldu.

Temel gerekçe İngiliz motor sporları endüstrisini desteklemek ve 2020 şampiyonasını canlı tutmak gibi görünüyor.

 İngiliz hükümeti geçen hafta bir dizi karantina kuralı açıkladı ve F1 personeli de dahil olmak üzere ülkeye giren herkesin 14 gün süreyle karantinaya alınması gerekiyor. Muaf tutulan çeşitli taraflar olsa da, F1 bu taraflardan biri değildi.

Hükümet, sporların İngiltere'de yeniden başlayabilmesi adına çalışmalar gerçekleştirse de, uluslararası spor müsabakalarına katılan insanları karantinadan muaf tutulan taraflar listesinde yer vermedi Kaynaklar, hükümetin muafiyet alamayan diğer işletmelerden veya sektörlerden baskı görmekten endişe duyduğu için böyle bir karar verdiğini öğrendi.

Ancak, karantina kuralları üç hafta sonra tekrar gözden geçirildiği zaman daha rahat hareket etme şansları olabilir.

Bir F1 sözcüsü Motorsport.com'a bir çözüm bulunacağını ümit ettiklerini belirtti.

F1 sözcüsü, “Sezona güvenli bir şekilde yeniden başlayabilmemiz için hükümetle yapıcı tartışmalar gerçekleştiriyoruz ve bu tartışmalar devam ediyor.” dedi.

Britanya GP'nin 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Ancak mevcut karantina durumunun ardından bu tarihler için Macaristan ve Almanya ile görüşmeler devam ediyor.

Muafiyetin erkenden açıklanması, Silverstone yarışının orijinal tarihlerinin korumasına yardımcı olabilir

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Editör Adam Cooper

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