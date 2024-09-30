'Bono'nun Hamilton ile Ferrari'ye geçmemesi doğru karar mıydı?

Hamilton yılın başında Mercedes'ten Ferrari için ayrılacağını açıkladıktan sonra uzun süredir yarış mühendisi olan Bono'nun da onunla birlikte gidebileceği spekülasyonları yapılmıştı.

Ancak Mercedes ağustos ayında Bono ile sözleşmesini uzatarak onu yarış mühendisi başkanlığına terfi ettirdi ve spekülasyonlara resmen son vermiş oldu.

Felipe Massa'nın Ferrari'de uzun süre mühendisliğini yaptıktan sonra Williams'a geçen Smedley, Bono'nun Mercedes'te kalarak doğru bir karar verdiğini söylüyor.

Formula For Success podcast'ine konuşan Smedley, "Yedi kez dünya şampiyonu olan bir pilot gelip sizin takımınızda çalışmak için sizin takımınızı seçtiğinde, yanında birini getirmesine gerek olduğunu düşünmüyorum."

"Bunu her zaman açıkça söyledim bence bir yarış mühendisi için pilotu takip etmek oldukça tehlikeli bir oyun."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Çünkü pilot gözden düşerse ya da bir yıl sonra bunun kendisine göre olmadığına karar verirse, bu sefer çevresindekileri yanına alamaz. Bu yüzden Lewis'in doğru olanı yaptığını düşünüyorum."

"Eminim ki takım onu kucaklayacaktır. Lewis gibi bir pilot oraya gittikten sonra takımın onun etrafında dolanacağına eminim."

"O da üzerine düşeni yapmalı ve takımın kültürünü benimsemeli."

"Yedi kez dünya şampiyonu olan bir pilot takımınıza geliyor, motor kısmını bir kenara bırakırsak hayatı boyunca çalıştığı bir takım yerine sizin takımınızı seçiyor ve birdenbire tüm bunlardan ve tüm bu mirastan vazgeçip sizi seçiyor."

"Bu size büyük bir güven artışı sağlar." dedi.