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Formula 1 Britanya GP

Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Peter Bonnington, zafer elde etmeye geri dönmek için çok çalıştıklarını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team, pours Champagne over Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, on the podium

Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team, pours Champagne over Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton Silverstone'da damalı bayrağı ilk sırada gören pilot olarak 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk ve F1 kariyerindeki 104. zaferini elde etti.

Hamilton, çizgiyi geçtikten sonra telsizden yarış mühendisi Bono ile duygusal anlar yaşadı.

Yarıştan sonra konuşan Bono, telsizdeki konuşmaları hakkında şunları söyledi: "Ağlamadım, gözüme bir şey kaçtı!"

"Bu çok duygusal çünkü çok uzun zaman oldu. Lewis ve ben buraya geri dönmek için çok çalışıyoruz. Elbette bunlar küçük adımlar ama şimdiye kadar çok adım attık."

Galibiyet elde etmelerine neyin yardımcı olduğu sorulduğunda Bono, "Bence ilk stint dengesinde tam olarak nerede olduğumuza dair bana verdiği geri bildirim harika değildi."

"Aracı nerede düzeltmemiz gerektiğini biliyorduk ve bence aracı son stint için gerçekten iyi bir konuma getirerek onun zorlamasına izin verdik. Ön lastiğin zayıf olacağını biliyorduk, bu yüzden onu korumak için yeterli ön lastiğe sahip olduğumuzdan emin olmalıydık."

"Lewis gerçekten harika bir iş çıkardı. Kritik anlarda lastikleri yönetecek ve sizi sonuna kadar götürecek kişinin o olacağını biliyorsunuz."

"Telsizden bana çenemi kapatmamı söylediği anda işi tamamen ona bırakmam gerektiğini anlıyorum." yanıtını verdi.

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