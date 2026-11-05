Formula 1

Bono: "Hamilton, dünyadaki en iyi kalpli insanlardan biri"

Lewis Hamilton, Meksika Grand Prix’sinin ardından eski Formula 1 yarış mühendisi Peter Bonnington ile bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 11:45

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

'Bono' lakabıyla tanınan Peter Bonnington, Mercedes'te birlikte geçirdikleri 12 yıl boyunca Hamilton'ın yedi dünya şampiyonluğunun altısında yarış mühendisliği görevini üstlendi. İkili, bu süreçte Formula 1 tarihinin en ikonik pilot-mühendis ortaklıklarından birine imza attı.

Bono, Hamilton’ın Mercedes’teki halefi Andrea Kimi Antonelli’nin de Meksiko’da ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynadı. Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, yarışın ardından eski çalışma arkadaşı ve yakın dostunu kucaklayarak tebrik etti.

Bu başarı, Bonnington’ın sekizinci dünya şampiyonluğu oldu. İngiliz mühendis, Hamilton ile kazandığı altı şampiyonluğun yanı sıra Brawn GP döneminde Jenson Button ile de bir kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı.

Meksika yarışının ardından BBC F1’in The Chequered Flag podcast’ine konuşan Bono, birlikte çalıştığı pilotlarla elde ettiği başarılar hakkında şunları söyledi: "Her biri kendi içinde özel. Hepsi birbirinden çok farklı."

"Lewis ile birlikte çalıştığım her yılı sevdim, zor zamanları bile. Bununla hâlâ inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Onunla paylaştığım anlar benim için çok değerli. Lewis, bu gezegendeki en iyi kalpli insanlardan biri."

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- Motorsport.com Ekibi

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