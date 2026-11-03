Formula 1 Meksika GP
Bono: "2025'te Avrupa yarışlarının ardından Antonelli ile sert bir konuşma yaptık"
Kimi Antonelli'nin yarış mühendisi Peter "Bono" Bonnington, İtalyan sürücünün 2025'teki zorlu çaylak sezonunun ardından nasıl toparlandığını anlattı.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 3 Kas 2026 08:30
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Kimi Antonelli, Peter Bonnington
Fotoğraf: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images
Motorsport Silver Streak
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Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan Kimi Antonelli, bu sonuçla kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu ilan etti.
Yarışın ardından F1 TV'ye konuşan Peter 'Bono' Bonnington, Antonelli'nin 2025'te Mercedes ile geçirdiği zorlu ilk sezonun ardından 2026'da nasıl şampiyonluğa ulaştığını değerlendirdi.
İtalyan sürücünün özellikle 2025 Avrupa sezonunda yaşadığı sıkıntılardan önemli dersler çıkardığını belirten Bono, şu ifadeleri kullandı: "Aslında bundan fayda sağladığımız en güzel deneyimlerden biri de buydu."
"Çünkü gerçek şu ki insan kötü günlerinden ders çıkarıyor ve Kimi'nin gerçekten çok iyi yaptığı şey öğrenmeye devam etmek."
"Avrupa sezonunun sonunda oldukça sert bir konuşma yaptık. Ardından yeniden Avrupa dışındaki yarışlara çıktığımızda bir anda bana, 'Neden beni daha önce kendime getirmedin?' demeye başladı."
"Yani evet, zor zamanlardı ama insanı öldürmeyen şey güçlendirir. Kimi de o dönemin ardından gerçekten çok güçlü bir şekilde geri döndü."
Peter Bonnington, Race Engineer, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
2026 sezonuna takım arkadaşı George Russell şampiyonluğun en güçlü favorilerinden biri olarak başlarken Antonelli, Çin ve Japonya Grand Prix'lerinde üst üste kazandığı zaferlerin ardından sezonun üçüncü yarışında şampiyona liderliğini ele geçirdi.
Şampiyonluk baskısının 20 yaşındaki sürücüyü zorlayacağı düşünülse de Antonelli performansını geliştirmeyi sürdürdü. Genç İtalyan, sezonun şu ana kadarki bölümünde dokuz Grand Prix zaferi elde etti.
Daha önce yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve Michael Schumacher ile de çalışan Bono, bir yarış mühendisinin görevinin yalnızca aracı yönetmekten ibaret olmadığını, sürücünün psikolojik durumuyla ilgilenmenin de işin önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Bonnington, "İnsanlar geçmişte, özellikle de eskiden, 'Neden sürücülerle çalışan bir spor psikoloğunuz yok?' diye sorardı. Aslında yarış mühendisinin yapması gereken işin bir parçası da bu."
"İşin yarısı araca bakmak, diğer yarısı ise sürücüyü mutlu tutmak."
"Kimi'yi mutlu etmek oldukça kolay. Onunla çalışmak büyük bir keyif. Özellikle geçen yıl yaşadığı iniş çıkışlarda ona rehberlik etmek de öyle. Bunların hepsi işin bir parçası. Bazıları bu konuda diğerlerinden daha iyidir." ifadelerini kullandı.
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- Motorsport.com Ekibi
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