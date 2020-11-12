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İstanbul'daki F1 sürüşünden, Motorsport.com özel görüntüleri

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İstanbul'daki F1 sürüşünden, Motorsport.com özel görüntüleri

T.C Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020

Red Bull ve AlphaTauri F1 araçlarının sürüş yaptığı organizasyonda Motorsport.com Türkiye olarak biz de oradaydık.

Videodaki drone görüntüleri IHA'dan alınmıştır.

 

 
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