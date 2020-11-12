İstanbul'daki F1 sürüşünden, Motorsport.com özel görüntüleri
paylaşım
yorumlar
T.C Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020
Red Bull ve AlphaTauri F1 araçlarının sürüş yaptığı organizasyonda Motorsport.com Türkiye olarak biz de oradaydık.
Videodaki drone görüntüleri IHA'dan alınmıştır.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Türkiye GP Biletler
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
İstanbul'daki F1 sürüşünden, Motorsport.com özel görüntüleri
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
1 Kas 2020
Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları
30 Eki 2020
F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?
30 Eki 2020
Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler
29 Eki 2020
Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar
Slayt Şov
Load audio player