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Bob Fernley hayatını kaybetti

Eski Force India takım patronu ve McLaren'in IndyCar şefi Bob Fernley, cuma günü 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Robert Fernley, Force India F1 Team

Fernley, Force India ile çalıştığı dönemde takımın öne çıkmasındaki kilit isimlerden birisiydi. Takım, onun önderliğinde iki yıl üst üste takımlar şampiyonasında dördüncü oldu.

Fernley, son olarak 2017 yılında takımda tam zamanlı olarak görev alırken, 2018'in ortasında görevinden ayrılmak durumunda kaldı.

Fernley, Formula 1'den ayrıldıktan sonra McLaren'ın IndyCar projesini yönetti. Ancak bu macera, 2019 yılının ardından sona erdi.

Fernley 2020'nin sonundan bu yana FIA'nın Tek Koltuklu Komisyonunda yer alıyordu.

Aston Martin yaptığı kısa açıklamada, "Bugün dostumuz ve eski takım arkadaşımız Bob Fernley'in vefatını büyük üzüntü içerisinde öğrendik."

"Bu zor zamanda tüm düşüncemiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte." denildi.

Fernley'nin bilinen bir hastalığı yoktu ve ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

Bob Fernley, Takım Patronu Vekili, Force India, basın toplantısı

Bob Fernley, Takım Patronu Vekili, Force India, basın toplantısı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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