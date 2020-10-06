Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

Fernando Alonso'nun şampiyon olduğu dönemde Renault'nun teknik patronu olan Bell, ardından takım patronluğuna yükseldi. Bell son olarak günümüz Mercedes takımının ilk döneminde görev aldı ve bugünkü takımın ortaya çıkmasında kilit isimlerden birisiydi.

Bell her zaman F1 teknolojisini yarış dünyası dışında, toplum yararına kullanmaya yönelik istekleri olan birisiydi. Bu kapsamda Bell, 2019'da Grid4Good.org adlı gönüllü bir organizasyonu başlattı. Bu oluşum, F1 takımlarının ve mühendislerinin yardımlarıyla, yarış dünyası dışında sorunların çözümüne katkı sağlıyor. Bu organizasyon bu sene, COVID-19 için solunum cihazlarının hazırlanması ve üretilmesi aşamasını hızlandırdı.

Bob Bell, Chief Technical Officer, Renault Sport F1, in the Press Conference Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport.com'un #ThinkingForward serisinin sıradaki konuğu Bob Bell oldu. Bell, Grid4Good misyonunu açıklarken, F1'in gelecekte en iyi dönemini geçireceğini, bir süre sonra F1 ve Formula E'nin birleşebileceğini söyledi.

Bob, Grid4Good girişiminin nasıl başladığını açıklar mısın?

Birkaç sene önce 60 yaşımı geçtim. Hayatımda her zaman o yaşa ulaştığımda yarışlardan geri adım atıp, toplum için yararlı bir şeyler yapma sözü vermiştim. Bence motor sporları toplum için çok şey yapıyor ve orada yapılanlardan gurur duyuyorum. Ancak şahsen, doğrudan bir şeyler yaparsam daha iyi olacaktı. 2019'un başında, F1'den birkaç arkadaşla bu doğrultuda Grid4Good'u başlattık. Bu sayede arka planda motor sporları dünyasından düşük bütçeli çözümleri alıp kâr amacı gütmeyen alanlarda değerlendirebilirdik. İngiltere'de birkaç yardım kuruluşunun reklamına ve pazarlamasına yardımcı olduk. Birkaç F1 reklam ajansı bizim için ücret almadan bunu yaptı. Bir F1 takımı, elektrikli tekerlekli sandalyeleri yeniden tasarladı. Bu sene başında COVID krizi çıktı ve F1 pit alanı, bazı teknik konularda ülkelere yardımcı olmak için bir araya geldi. Grid4Good, Project Pitlane çalışmasının öncülerinden birisiydi. Bu sayede hiç ummadığım bir şekilde bu konseptin doğru olduğunu kanıtlamış olduk. COVID-19'la alakalı devam etmekte olan bazı projelerimiz var. Ve her zaman yenilerini bulmaya çalışacağız.

Bob Bell, Renault Sport F1 Team Chief Technical Officer, at a media roundtable. Photo by: INFINITI Performance Team

Project Pitlane'in Formula 1 takımlarından büyük destek aldığından bahsettiniz. Çarpıcı olan sadece yenilik değil, tepki hızıydı. Solunum cihazlarını hazırlamak için normal tıbbi işlemler uzun zaman alıyor ancak F1'in tepki hızı bu konuda göze çarpan şeydi.

Kesinlikle. Tepki hızı dikkat çekti. F1 bu konuda 'yapılabilir' yaklaşımını kazandırdı. Bu gerçek dünyadaki süreci kısaltmış oldu. Dünya gittikçe daha karmaşık, daha bürokratik, çalışması daha zor hale geliyor. Tüm COVID durumu ve motor sporları dünyanın tepkisi önemliydi. Bu önemli olan bir teknoloji değildi. Bunu hazırlayabildiğimiz zaman aralığı önemliydi. Bize bir mücadele sunun. Biz, elimizdeki araçlarla ona herkesten daha hızlı bir şekilde çözüm buluruz çünkü bize bunun için para veriliyor.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Motorsport Images

Uzun zamandır motor sporlarından daha geniş bir topluma teknoloji ve süreç transferinin inanılmaz derecede önemli olduğuna inanıyorsunuz. Pek çok insan emniyet kemerlerinin, disk frenlerin ve deforme olabilen çarpışma yapılarının - aslında günlük yaşamda olan pek çok şeyin - motor sporlarından geldiğinin farkında değil. Şu anda bunun gerçekten fark ediliyor olmasından oldukça memnun hissediyor olmalısınız?

Evet, bunun için tüm sektör adına gerçekten gurur duyuyorum. Daha çok kişinin faydasına olacak daha geniş bir topluma aktarılmış bazı özel teknoloji parçalarından bahsettiniz. Ancak motor sporlarının - özellikle F1'in - radarının altına giren şeylerden birinin teknikler ve metodolojiler olduğunu düşünüyorum. Örneğin, otomobillerin aerodinamiğini tasarlamak için F1'deki CFD'den (hesaplamalı akışkan dinamiği) kapsamlı bir şekilde yararlanılıyor. COVID krizinde, hastanede tedavi edilen hastaların partikül aerosol hareketini analiz etmek için hesaplamalı sıvı dinamiğini kullandık. Öksürdüklerinde, üzerlerinde entübasyon işlemleri yaptırıyorlarsa, aerosol parçacıkları nereye gidiyordu? Odayı boşaltmak ne kadar sürüyordu? Bunlar, yalnızca CFD kullanılarak yapılabilecek, analiz edilmesi gerçekten zor problemlerdir. Bunu hızlı bir şekilde yapma ve inandırıcı yanıtlar alma konusunda uzmanlığımız var.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Motorsport Images

Amaca yönelik motor sporlarına doğru güçlü bir geçiş görüyoruz. Bu tüm sporlar için doğru, ancak bizim sporumuzda kesinlikle bir eğlence platformu olmak, özellikle Y kuşağı izleyicileri için yeterli olmayacak. Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve erişilebilirlik, tüm bunlara olan talebin hızlandığını gördük. Ve sporda sosyal adalet konusu gittikçe büyüyor. Olanlardan ne anlıyorsunuz?

Bu, özellikle Formula 1 takımlarına sahip büyük organizasyonlar için gerçekten büyük bir şey: Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Bu organizasyonların dünyadaki sosyal sorunların çok daha farkında olması gerekiyor ve bu da yarış takımlarına düşüyor. Toplum değiştiği için gerçekten önemli hale geliyor. Genç nesil, yakalamaya ve tutmaya çalıştığımız hayranlar, bizden öncekilerden farklı bir şey talep ediyorlar. Bunu kabul etmezsek ve tepki göstermezsek, onları kaybedeceğiz. Bence, Liberty'nin liderliğindeki yeni F1, Ross (Brawn) ve Chase (Carey) ile Formula 1'in bunun üzerinde olmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Ve bu sadece çevre sorunları değil, aynı zamanda STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) konuları, çeşitlilik, eşitlik ve adalet gibi kapsayıcılıkla ilgili şeylerle alakalı.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçen yıl, Mercedes'te bazı genç mühendislerle tanıştım ve bunların çoğu kadındı. Ve padoğa baktığımızda, şu anda F1 takımlarında bulunan kıdemli yarış stratejistlerinin birçoğu kadın. Sporda kadın katılımının arttığını ve bundan beş veya on yıl sonra pit duvarındaki kilit yüzlerin farklı olacağını düşünüyor musunuz?

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, makes a pit stop Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu sene F1 için önemli bir yıl oldu. Concorde Anlaşması imzalandı ve Formula 1'de görmeyi hiç ummadığım bütçe sınırı ve seviyeyi yakınlaştırma önlemleri alındı. Zor bir dönemde istikrar getirildi. Tüm deneyimlerinizle ve kristal topunuzla, sporun gerçekten bundan yararlanabileceğini ve gelecekte F1'in en iyi dönemini geçireceğini düşünüyor musunuz?

Kesinlikle. F1 her zaman iyidir. Bence şu anda sahip olduğumuz şey ve evrim geçireceğimiz şey, şimdiye kadarki en iyisi olacak. Maliyeti düşürmek için gerçek girişimlerle gittiği yön kesinlikle çok önemliydi. Toplumun geri kalanıyla, sürdürülebilir olmayan F1 yarışına çıkmanın bütçesini haklı gösteremezsiniz. Ve oyun alanını eşitlememiz gerekiyor; bu kendi başına olmayacak. Bu yalnızca güçlü bir yönetişimle gerçekleşir ve bu, Liberty'nin F1 ve FIA ortaklığıyla yapabileceği bir şey. Sporun gösterisini hiçbir şekilde azaltacağını sanmıyorum. Yine harika yarışlar olacak, hâlâ harika şampiyonlarımız, harika sürücülerimiz var. Ve Formula 1 sadece pist üstünde olanlarla ilgili değil; Pist dışında olanlar giderek artan bir şekilde halkın ve hayranların büyük ilgisini çekiyor. Netflix dizisi 'Drive to Survive''ın başarısı, sosyal medyadaki artış ile insanlar Pazar öğleden sonra yarıştan daha fazlasını istiyor. Sürdürülebilir olmak için Formula 1, potansiyel hayran kitlesinin isteklerini ve ihtiyaçlarını dikkate almalı. Aksi takdirde, sadece solar. O halde teknik olarak sporun geleceği nerede yatıyor? Önümüzde böyle bir meydan okuma var; Formula 1, esasen içten yanmalı motor teknolojisinin hakim olduğu bir hibrit formüle sahip. Tamamen elektrikli olan ve paralel olarak sürdürülen Formula E'ye sahibiz. Bu ikilemin bir noktada çözülmesi gerekiyor. Formula 1 konusunda çok iyimserim. Bence iyi durumda ve beklentiler iyi.

Şu anda gördüğümüz şey Formula 1 ve Formula E bütçelerinin birbirine yaklaştığı. Sizin de söylediğiniz gibi, gelecekte bir noktada, bu serilerin birleşmesi gerekebilir. Ancak belli ki Formula E, elektrikli tek koltuklu tarafta özel uzun vadeli lisansa sahip. Bundan 15, 20 yıl sonra piste olabileceklere bakarsak ve motor sporlarının nasıl olacağını hayal edersek, pistlerde elit olarak sadece elektrikli veya hidrojenle çalışan prototip arabalar olacağını düşünüyor musunuz? Peki ya müşteri yarışları veya NASCAR ve Touring Cars gibi üretime dayalı eğlence kategorileri nasıl olacak?

Nihayetinde, pazarın prestijli ucunda karbon oranının büyük ölçüde sıfır olacağını düşünüyorum. Formula 1 ve Formula E, farklılıklarını çözecek ve görüntüsü nasıl olursa olsun muhtemelen tek bir şampiyona ile sonuçlanacak. Le Mans için de aynı - bu formüller tamamen elektrikli veya hidrojenle çalışan formüller olacak veya yolumuza çıkan her neyse ona dönüşecek. Bence yarışmak için birçok insanın kalbinde ve zihninde farklı bir çağa uzanan bir yer olacak. Yarışlarda, özellikle alt serilerde hâlâ biraz modası geçmiş elementler var. Bu mirasa sahip olmak önemli. Büyük resim sürdürülebilirlik. Bu zirvedeki seriler tarafından sağlanabilir.. Formula 1 ve büyük seriler bu konuda öncü olabilirler. Onlar teknolojilerin mümkün olan en hızlı şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak için dünya çapında uygulanabilecek teknolojileri göstererek öncülük edebilirler. Ve tabii ki dünyanın geri kalanı için bir örnek oluşturmak için.