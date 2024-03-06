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Formula 1

Bob Bell, Alpine F1 Team'den ayrıldı!

Deneyimli Formula 1 mühendisi Bob Bell, uzun yıllardır beraber çalıştığı Alpine F1'deki görevinden ayrıldı.

Kemal Şengül Adam Cooper
Güncel:
Bob Bell, Chief Technical Officer, Renault Sport F1

Bob Bell, Chief Technical Officer, Renault Sport F1

Zak Mauger / Motorsport Images

Bell, ilki 1997 yılı olmak üzere üç ayrı dönem Enstone merkezli takımda çeşitli görevler üstlenmişti.

2018'de danışmanlık rolüne geçen Bell, yarış teknolojisinin diğer alanlarda kullanımını araştırmak için kurulan Alpine Labs için yarı zamanlı çalışıyordu.

Artık F1 faaliyetlerine doğrudan katılmasa da Bell, şirket içinde önemli bir isim olarak kaldı.

Üstelik Bell'in kızı Katy, takımda elektronik sistem mühendisi olarak çalışıyor ve bazı yarışlara katılıyordu.

Bell, ismini ilk olarak 1982'den itibaren McLaren'da -önemli bir aerodinamist- olarak duyurdu ve 1988'in baskın MP4/4'ünü tasarlayan ekibin bir parçasıydı.

1997'de Benetton'a geçen Bell, 1999'da Jordan'a geçti ve 2001'de tekrar Enstone merkezli ekibe ,döndü. Özellikle Fernando Alonso'nun 2005 ve 2006'da elde ettiği şampiyonluklarda -teknik direktör olarak- büyük rol oynadı.

Fernando Alonso, Michael Schumacher, Jenson Button and Bob Bell

Fernando Alonso, Michael Schumacher, Jenson Button and Bob Bell

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Singapur GP'sindeki "crashgate" tartışması ve Flavio Briatore'nin ayrılmasından sonra 2009 yılında kısa bir süreliğine takım patronu olarak görev yaptı ve 2010'u da yönetici olarak geçirdi.

Daha sonra Mercedes'in teknik direktörü olarak üç yıl geçirdi ve takımdan ayrılmadan önce, 2014 W05'in gelişiminde önemli rol oynadı.

Marussia'da kısa bir süre çalıştıktan sonra 2016 yılında Renault'ya teknik direktör olarak geri döndü ve iki yıl sonra danışmanlık görevine başladı.

Her ne kadar birbiriyle bağlantılı olmasa da Bell'in ayrılışı, Alpine'de birçok kilit ismin ayrılığıyla aynı döneme denk geldi.

Son aylarda Otmar Szafnauer, Pat Fry ve Alan Permane takımdan ayrıldılar. 

Bahreyn GP hafta sonunda teknik direktör Matt Harman ve aerodinamik şefi Dirk de Beer'in de istifa ettiği ortaya çıktı.

Esteban Ocon, Alpine A524, Pierre Gasly, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524, Pierre Gasly, Alpine A524

Photo by: Alpine

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Kemal Şengül
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