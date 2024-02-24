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Formula 1

BMW'yi F1'in dışında tutan şey 'yenilik eksikliği'

BMW motor sporları patronu Andreas Roos, otomobil markasının neden F1'e dahil olmak istemediğini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Marc Gene, Williams BMW FW25 ve Franck Montagny, Renault R23B

Marc Gene, Williams BMW FW25 ve Franck Montagny, Renault R23B

Mark Capilitan

F1, 2026 yılında yürürlüğe girecek olan yeni nesil güç ünitesi düzenlemelerine son şeklini veriyor.

Buna göre her biri yaklaşık 500 beygir güç üreten hibrid bir sisteme bağlı 1.6 litrelik altı silindirli hibrid yanmalı motorlar kullanılacak.

Dünya şampiyonası aynı zamanda sürdürülebilir bir yakıt geliştirme sürecinde.

Bu, Audi'yi F1'e çeken ve Honda'nın ayrılma kararını geri almasını sağlayan bir yaklaşım.

Ford da Red Bull Powertrains ile birlikte sürece dahil olduğunu duyururken General Motors yeni kuralları çerçevesinde Cadillac ile birlikte güç ünitesi tedarikçisi olarak kayıt yaptırdı.

Ancak BMW ikna olmuş değil.

Speedcafe'nin sorusu üzerine Roos, "Elbette Formula 1 her zaman ilgi çekicidir, ancak şu anda bizim için radarda değil ya da katılmak isteyeceğimiz doğru pencerede değil." 

"Şu anda Formula 1'deki plan 2026'da birkaç yıldır yol araçlarında gördüğünüz hibrid sistemli bir içten yanmalı motorla gelmek."

"Yani bu gerçekten yeni bir teknoloji ya da çok ilginç olduğunu düşündüğümüz bir şey değil." dedi.

BMW'nin Hypercar ve GT3 sınıflarında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılarak spor otomobil yarışlarında büyük bir yeri var.

Roos, "Dürüst olmak gerekirse, halihazırda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda çalıştırdığımız hibrid araçları da sürdürülebilir yakıtla çalışıyor." 

"Formula 1'in 2026'da getireceği şey buysa, teknoloji açısından WEC şampiyonasında zaten yarışıyoruz."

BMW daha önce hem resmi hem de resmi olmayan sıfatlarla F1'de yarıştı.

Motorları 1950'ler ve 1960'larda gridleri süslemiş, 1980'lerin başında Bernie Ecclestone liderliğindeki Brabham takımıyla ortaklık kurmuştu - özellikle de Nelson Piquet'ye 1983 Dünya Şampiyonluğunu getiren ikonik BT52 ile.

Sporun zirvesinden uzakta geçen bir dönemin ardından 2000 yılında Williams'ın motor tedarikçisi olarak geri döndü ve 2005 yılının ortalarında Sauber takımını satın alarak operasyonu imajıyla yeniden markalaştırdı.

BMW 2009 sonunda F1 gridinden ayrıldı.

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