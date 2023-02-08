BMW, Formula 1'e girmeyecek: "F1, hibrit ünitelere girmekte geç kaldı"

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Yeni kurallar 2026 yılında yürürlüğe girecek ve yeni güç ünitesinin elektrik kısmına daha fazla önem verilirken, artık daha basit bir yapıda olacak.

Ayrıca Formula 1, üreticilerin yıl boyunca harcayabileceği para miktarına da kısıtlama getirdi. Bu da milyonlarca euroya mâl olan gelişim çalışmalarını kısıtlayacak ve üreticilere yardım edecek.

Dolayısıyla yeni dönem pek çok otomobil üreticisi için cazip hale geldi.

2026 yılında Ferrari, Mercedes, Alpine, Red Bull-Ford, Honda ve Audi olmak üzere altı farklı motor üreticisi olacak.

Gözler tabii ki BMW'yi arıyor ancak Alman üretici, yeni kurallara geçilmekte geç kalındığını düşünüyor ve bu yüzden spora girmeyecek.

BMW M Motorsport Başkanı Andreas Roos Speedcafe.com'a verdiği demeçte, "Açık konuşmak gerekirse Formula 1, 2026'da hibrit ünitelere geçecek."

"Evet, şu anda da hibrit ünitelere sahipler ama bunlar tamamen alakasız hibrit sistemler."

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Fotoğraf: BMW Motorsport

"Yani 2026'da, zaten mevcut araçlarda gördüğünüz hibrit sistemlere geçecekler. Bunu 2026'da yapacaklar."

"Halihazırda IMSA'dayız ve gelecek yıl yola daha uygun bir hibrit sistemle WEC'te olacağız."

"Yani bu bizim için zaten üç yıl önce gerçekleşen bir şey olacak."

"Dolayısıyla dediğim gibi, şu anda yol araçlarımıza mükemmel şekilde uyuyor. İşte bu yüzden, Formula 1'in bu konuda geç kaldığını düşünüyorum."

"Aynı şey spor otomobil yarışlarında kullanılan fakat Formula 1'in 2026'da kullanmaya başlayacağı sürdürülebilir yakıt için de söz konusu." dedi.

Kısacası BMW, F1'e girmeyi hiç düşünmüyor.

"Bu bizim için önemli bir başlık değil. Şu anda Formula 1'de ilgimizi çeken herhangi bir şey yok."