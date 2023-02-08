Önceki / Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz" Sonraki / McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu
Formula 1 Haberler

BMW, Formula 1'e girmeyecek: "F1, hibrit ünitelere girmekte geç kaldı"

BMW, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor çünkü sporun "çok geride kaldığını" düşünüyor.

Ekleyen:
, Editör
BMW, Formula 1'e girmeyecek: "F1, hibrit ünitelere girmekte geç kaldı"
Haberi dinle

Yeni kurallar 2026 yılında yürürlüğe girecek ve yeni güç ünitesinin elektrik kısmına daha fazla önem verilirken, artık daha basit bir yapıda olacak.

Ayrıca Formula 1, üreticilerin yıl boyunca harcayabileceği para miktarına da kısıtlama getirdi. Bu da milyonlarca euroya mâl olan gelişim çalışmalarını kısıtlayacak ve üreticilere yardım edecek.

Dolayısıyla yeni dönem pek çok otomobil üreticisi için cazip hale geldi.

2026 yılında Ferrari, Mercedes, Alpine, Red Bull-Ford, Honda ve Audi olmak üzere altı farklı motor üreticisi olacak.

Gözler tabii ki BMW'yi arıyor ancak Alman üretici, yeni kurallara geçilmekte geç kalındığını düşünüyor ve bu yüzden spora girmeyecek.

BMW M Motorsport Başkanı Andreas Roos Speedcafe.com'a verdiği demeçte, "Açık konuşmak gerekirse Formula 1, 2026'da hibrit ünitelere geçecek."

"Evet, şu anda da hibrit ünitelere sahipler ama bunlar tamamen alakasız hibrit sistemler." 

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin

Fotoğraf: BMW Motorsport

"Yani 2026'da, zaten mevcut araçlarda gördüğünüz hibrit sistemlere geçecekler. Bunu 2026'da yapacaklar."

"Halihazırda IMSA'dayız ve gelecek yıl yola daha uygun bir hibrit sistemle WEC'te olacağız."

"Yani bu bizim için zaten üç yıl önce gerçekleşen bir şey olacak."

"Dolayısıyla dediğim gibi, şu anda yol araçlarımıza mükemmel şekilde uyuyor. İşte bu yüzden, Formula 1'in bu konuda geç kaldığını düşünüyorum."

"Aynı şey spor otomobil yarışlarında kullanılan fakat Formula 1'in 2026'da kullanmaya başlayacağı sürdürülebilir yakıt için de söz konusu." dedi.

Kısacası BMW, F1'e girmeyi hiç düşünmüyor.

"Bu bizim için önemli bir başlık değil. Şu anda Formula 1'de ilgimizi çeken herhangi bir şey yok."

paylaşım
yorumlar

Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Formula 1

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum" Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Formula 1

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle" Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu

McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu

Formula 1

McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu

Son Haberler

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

F1 Formula 1

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi? Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

F1 Formula 1

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum" Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

F1 Formula 1

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle" Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

F1 Formula 1

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak" Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.