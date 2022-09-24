BMW: "McLaren'ı almıyoruz, Formula 1'e girişle ilgilenmiyoruz"

Haberi dinle

Mercedes halihazırda 2010'dan bu yana F1'de mücadele ediyor ve bu süreçte 7 pilotlar, 8 takımlar şampiyonluğu kazandı. Audi 2026'da spora girecek ve Porsche, Red Bull ile görüşmeler olumsuz sonuçlansa da henüz bu hedefinden vazgeçmiş değil. Bu açıdan 5 büyük Alman üreticinin 3'ü F1'le bağlantılı durumda. Volkswagen, tüm motor sporları aktivitelerini durdururken geriye sadece BMW kalıyor.

2017'de BMW'nin McLaren Grubu satın alabileceğine dair ciddi söylentiler çıkmıştı ancak bu olmadı ve bu iddialar sonraki süreçte hep yalanlandı.

Son dönemde oluşan baskıya rağmen BMW, Formula 1'e girme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. Mike Krack'in Aston Martin F1 takım patronu olmasının ardından BMW M Motorsport patronluğuna getirilen Andreas Roos, Motorsport-Total ile olan röportajında böyle bir ihtimalin olmadığını söyledi.

Roos, "Şu anda kesinlikle böyle bir şeyle ilgilenmiyoruz. Gerçekçi olmanız gerek. Formula 1 için çok yüksek yatırım yapmanız gerekiyor ve bunun karşılığını alana kadar, çok uzun süre çok başarılı olmanız gerekiyor. Şu anda motor sporlarında sahip olduğumuz büyük projelerden mutluyuz." dedi.

BMW'nin motor sporları alanındaki mevcut en büyük projesi, IMSA ve WEC için geliştirdiği yeni LMDh prototipi.

İlgili içerik: BMW 2023 IMSA sürücülerini ve LMDh renk düzenini tanıttı

Roos, "Neredeyse tamamen elektrifikasyona ve elektrifikasyona dönüşüme girmiş durumdayız. LMDh, sadece Formula 1'in bu yönde gittiği 2026'da değil oraya mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu açıdan, şimdi LMDh yapmamız için doğru zaman." dedi.

BMW M GmbH CEO'su Frank van Meel, Formula 1'in pazarlama açısından diğer kategorilerden çok farklı seviyede olduğunu kabul etti ancak kendi planlarının, hedefleri doğrultusunda olduğunu söyledi.

Van Meel, "Formula 1 pazarlama açısından harika bir konumda. Ancak, bu daha çok marka olarak neyi temsil ettiğimiz ve yüksek performanslı araçlarımızla nereye gitmek istediğimizle ilgili. Bu yılın sonunda, V8 hybrid motorlu XM ile başlıyoruz. Ayrıca gelecekte diğer yüksek performanslı araçları da bu güç aktarma organıyla donatacağız."

"Bizim için Formula 1 öncelikli konu değil ancak LMDh öyle. Formula 1 tabii ki çok geleneksel bir spor ve Formula 1 kültürümüz de bulunuyor. Dahası, LMDh prototipleri de tam olarak elektrikli motorlara sahip değiller."

"İnsanlar yüksek voltaj teknolojisiyle başa çıkabilsin diye arka planda, mekanik eğitimde olup bitenler henüz buraya bile gelmedi. Benim için LMDh konusu çok daha ilginç. Şimdi sıra onlarda. Formula 1'de buna uygun bir dizi düzenlemenin getirilmesi için 2026'ya kadar beklemek istemiyoruz. O zaman bir adım önde olmak istiyoruz."

"Ve motor sporlarını sadece pazarlama için yapmak istemiyoruz. Seri için bir şeyler üretmek ve birlikte geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle LMDh bizim için Formula 1'den açıkça daha önemli. Formula 1, M serisi ürünlerimizden çok uzak ancak aynı zamanda elektrifikasyon konusunda zaman açısından da çok uzak." dedi.

Roos, "BMW olarak bizler için, seri üretime belirli bir yakınlık göstermek ve seri üretime uygunluk göstermek her zaman çok önemli olmuştur. Motor sporları aynı zamanda bir pazarlama aracıdır ve tabii ki oradaki otomobillerimizin, yoldaki ürünlerimizle uygun olması gerekir. Ve şu anda elektrifikasyona dönüşümde bulunduğumuz yer burası." dedi.

Van Meel son olarak, McLaren iddialarını şu sözleriyle tam olarak reddetti: "BMW bu konuda oldukça katı. BMW başka şirketleri satın almaz. Biz bağımsız bir şirketiz ve başka bir yere yatırım yapmak istemiyoruz. Tabii ki, herkes farklı seviyelerde herkesle konuşuyor. Ama bu gerçekten bir söylenti. BMW, McLaren'ı satın almıyor."

BMW M Hybrid V8 renk düzeni 1 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 2 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 3 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 4 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 5 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 6 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 7 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 8 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 9 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 10 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 11 / 12 Fotoğraf: BMW BMW M Hybrid V8 renk düzeni 12 / 12 Fotoğraf: BMW