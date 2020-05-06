BMW, Formula 1'e dönmeyecek

BMW Formula 1'de fabrika takımı olarak pek de iyi yıllar geçirememesinin ardından 2009 sonunda Formula 1 projesini sonlandırmıştı.

Alman üretici hem fabrika takımını, hem de motor departmanını Formula 1'den çekme kararı aldı ve sonrasında farklı serilerde yarışmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde konuşan eski BMW pilotu Nick Heidfeld, şu anda hem DTM hem de Formula E'de yer alan BMW'nin Formula 1'den erken çekildiğini savunmuştu.

Ancak yönetim kurulu üyesi Klaus Frohlich, Formula 1'den ayrılma kararının doğru olduğunu ve gelecekte seriye geri dönmeyeceklerini açıkladı.

Frohlich, "Formula 1 bizim için ilgi çekici bir seri değil."

"Çok büyük yatırım gerektiren ama markaya katkısı çok az olan bir spor. Bu yüzden Formula 1'den ayrıldığımız için pişman değiliz."

"Diğer şeylere ek olarak seri, şu noktada çok zor bir dönemden geçiyor." dedi.

Frohlich, mevcut krizle birlikte Formula 1'e yeni üreticiler geleceğine inanmıyor.

"Motor sporları stratejimiz şirketimizin stratejisini takip ediyor. Markamızı sergilemek için belirli bir şampiyonaya ihtiyacımız yok."

“Mesele şu ki genel olarak, yatırım yapma konusunda daha az istek var ve koronavirüs problemlerinin eklenmesiyle, muhtemelen 1945'ten bu yana çıkan en büyük ekonomik durgunluk ile başa çıkmamız gerekiyor."

“Bu yüzden F1'e yeni üreticilerin gelmesinin zor olacağını düşünüyorum” dedi.

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