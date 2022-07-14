Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Sainz'ın sorun yaşadığı motor ikinci versiyon muydu? Sonraki / Tost: "Tsunoda'nın AlphaTauri'de kalma şansı var"
Formula 1 Haberler

BMW, F1'e dönmek mi istiyor?

İngiliz gazeteci Joe Saward, BMW'nin Formula 1'e dönüşe ilgi gösterdiğini düşünüyor.

Ekleyen:
, Editör
BMW, F1'e dönmek mi istiyor?
Haberi dinle

2026 yılında Formula 1'e yeni üreticilerin katılması bekleniyor ve bunların başını Porsche ile Audi çekiyor.

Bu iki Alman üretici, uzun yıllar farklı serilerde BMW ile çekiştiler ve yolları Formula 1'de tekrar kesişebilir.

Formula 1 dünyasının önemli gazetecilerinden birisi olarak görülen Joe Saward, söylentilere dayandırdığı haberinde, Formula 1'e dönmeyi düşünen bir başka otomobil üreticisinin BMW olduğunu iddia etti.

Alman üretici, McLaren ile yol araçları tarafında işbirliği yapmak adına görüşmeler gerçekleştiriyor ve görünüşe bakılırsa bu durum F1'i de kapsayabilir.

Saward'a göre taraflar, BMW'nin Mercedes, Audi ve Porsche ile yeniden aynı pistte mücadele etmek istemesi nedeniyle Formula 1'de işbirliğine gitme olasılığını tartışıyorlar.

Bunun ne yönde sonuçlanacağı bilinmiyor ancak McLaren'ın adı dönem dönem Audi ile de anılsa da taraflar bir türlü anlaşma yolu bulamadılar.

BMW, Formula 1'e son olarak 2001 yılında girdi ve 2009 yılına kadar sporda kaldı.

Bu süreçte 2001-2005 yılları arasında Williams'ın, 2006 ve 2009 yılları arasında ise Sauber'in partneri oldular.

paylaşım
yorumlar
Sainz'ın sorun yaşadığı motor ikinci versiyon muydu?
Önceki haber

Sainz'ın sorun yaşadığı motor ikinci versiyon muydu?
Sonraki haber

Tost: "Tsunoda'nın AlphaTauri'de kalma şansı var"

Tost: "Tsunoda'nın AlphaTauri'de kalma şansı var"
Daha fazlası
Ezel Tan
Red Bull, Fransa için yeni güncellemeler hazırlıyor
Formula 1

Red Bull, Fransa için yeni güncellemeler hazırlıyor

Massa: "Ferrari'nin '1 numara' belirlemesi için henüz erken"
Formula 1

Massa: "Ferrari'nin '1 numara' belirlemesi için henüz erken"

Vettel: "Yeni motorlar karmaşık olmamalı"
Formula 1

Vettel: "Yeni motorlar karmaşık olmamalı"

Son Haberler

Alfa Romeo, Audi'nin Sauber'e olan ilgisinin farkında
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Audi'nin Sauber'e olan ilgisinin farkında

Alfa Romeo'nun CEO'su, Audi'nin 2026 için Sauber ile anlaşma yapması ihtimalinin farkında olduklarını ve bunun gerçekleşmesi halinde kendileri için birçok seçeneğin olduğunu söyledi.

Alonso, bu yıl Formula 1'i "sıkıcı" buluyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, bu yıl Formula 1'i "sıkıcı" buluyor

Alpine pilotu Fernando Alonso, bu sezon Red Bull ve Ferrari'nin hakimiyeti ile geçtiği için Formula 1'i "sıkıcı" olarak nitelendirdi.

Mercedes, Sprint yarışında hasar görmesi halinde Avusturya GP'yi kaçırmaktan korkmuş
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Sprint yarışında hasar görmesi halinde Avusturya GP'yi kaçırmaktan korkmuş

Mercedes Formula 1 Takımı Teknik Direktörü Mike Elliott, geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Sprint yarışında araçlarından birisinin kaza yapması halinde yarışı kaçırmasından endişe duyduklarını kabul etti.

Güncellemelerden umduğunu bulamayan Aston Martin, 2023'e odaklanmayı düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Güncellemelerden umduğunu bulamayan Aston Martin, 2023'e odaklanmayı düşünüyor

Aston Martin takım patronu Mike Krack, hazırlanan güncellemelerin bekledikleri etkiyi yaratmadığını ve yakında 2023'e odaklanabileceklerini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.