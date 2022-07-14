BMW, F1'e dönmek mi istiyor?
İngiliz gazeteci Joe Saward, BMW'nin Formula 1'e dönüşe ilgi gösterdiğini düşünüyor.
2026 yılında Formula 1'e yeni üreticilerin katılması bekleniyor ve bunların başını Porsche ile Audi çekiyor.
Bu iki Alman üretici, uzun yıllar farklı serilerde BMW ile çekiştiler ve yolları Formula 1'de tekrar kesişebilir.
Formula 1 dünyasının önemli gazetecilerinden birisi olarak görülen Joe Saward, söylentilere dayandırdığı haberinde, Formula 1'e dönmeyi düşünen bir başka otomobil üreticisinin BMW olduğunu iddia etti.
Alman üretici, McLaren ile yol araçları tarafında işbirliği yapmak adına görüşmeler gerçekleştiriyor ve görünüşe bakılırsa bu durum F1'i de kapsayabilir.
Saward'a göre taraflar, BMW'nin Mercedes, Audi ve Porsche ile yeniden aynı pistte mücadele etmek istemesi nedeniyle Formula 1'de işbirliğine gitme olasılığını tartışıyorlar.
Bunun ne yönde sonuçlanacağı bilinmiyor ancak McLaren'ın adı dönem dönem Audi ile de anılsa da taraflar bir türlü anlaşma yolu bulamadılar.
BMW, Formula 1'e son olarak 2001 yılında girdi ve 2009 yılına kadar sporda kaldı.
Bu süreçte 2001-2005 yılları arasında Williams'ın, 2006 ve 2009 yılları arasında ise Sauber'in partneri oldular.
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