Blundell: "Ricciardo'nun işi artık çok zor"

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Son iki yıldan umduğunu bulamayan ve McLaren'la olan kontratı feshedilen Daniel Ricciardo, 2023'ü Red Bull'un yedek pilotu olarak geçirecek.

Ricciardo, sık sık bu araya ihtiyacı olduğunu ve spora dönüp dönmeyeceğine yılın geri kalan kısmında karar vereceğini söyledi.

Ancak PlanetF1'e 'e konuşan Mark Blundell, Ricciardo için işlerin hiç kolay olmayacağı görüşünde.

Blundell, "Durumun onun Formula 1'den uzak kalmak istemesiyle ilgili olduğunu pek sanmıyorum, bence bunun arkasında daha büyük bir hikaye olabilir; Birincisi müsait koltuklarla ilgili."

"İkincisi, gride dönmeye çalışmanın bir anlamı var mıydı? Belki de istediği kadar güçlü olmayan bir takım mevcuttu."

"Bir yılı kaçırmak ve bunu rahat bir şekilde geçirmek anlaşılabilir bir istek, ona biraz ara verme ve düşünme fırsatı veriyor. Ancak yeniden toparlanıp yarışlara dönmesinin ve hak ettiğini düşündüğü takımda yer almasının çok zor olacağını düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Çok çalışması gerekecek ve bana sorarsanız, gridin kapısını o kadar kolay açabileceğini sanmıyorum. Bunun için kanıtlaması gereken çok şey var." dedi.

Riccardo ile McLaren arasındaki ilişkinin neden yürümediği sorulduğunda Blundell şunları söyledi: "Dışarıdan baktığımda, Ricciardo'nun McLaren'ın nasıl işlediğini anlaması açısından, aradaki bağın gerçekten var olup olmadığından emin değilim."

“Belki iki taraf da birbirinden en iyi şekilde yararlanamadı, bilemeyiz."

"Muhtemelen kısmen sürüş tarzının araca tam olarak uymamasından kaynaklanıyordu, zira Lando Norris ile arasındaki zaman farkı oldukça belirgindi."

"Öte yandan, McLaren ile gerçekten uyuştuğunu düşünmüyorum. Bu birliktelik kağıt üzerinde iyi görünüyordu, ancak gerçekte böyle olduğunu sanmıyorum. Hepimizin beklediğini asla tam olarak vermedi."

"Bazen insanların karakterleri uyuşmaz ve bundan ötürü istediğinizi elde edemezsiniz. Bazen sürücüler kariyerlerinin farklı noktalarındadır ve takımı bir sonraki seviyeye taşımak için gereken ekstra işin bir kısmını yapmaları gerekmediğini hissederler."

"Bazen de takım, sürücüden daha fazlasını bekler ve bunu elde edemediğinde hayal kırıklığı yaşar. Yani hayal kırıklığına uğramalarının birçok nedeni olabilir."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bence Lando'ya ve Lando'yla ilk sezona baktığımızda, biraz rahattı ve şakalaşıyordu. Her şey biraz eğlenceliydi. Ancak, ikinci sezonda, Lando'nun daha sıkı çalıştığını ve odaklandığını gördünüz. Bu da performansına yansıdı - ileriye doğru büyük bir adım attı. Bence bu Daniel'ı etkiledi. En başından itibaren üzerinde biraz baskı yarattı ve hiçbir zaman tam anlamıyla mücadeleye dönemedi."

"Böyle şeyler oluyor, bunu defalarca gördük ama nedenini bulmak her zaman zordur."

Blundell, Ricciardo'nun geri döneceğine dair bahse girip girmeyeceği sorulduğunda şöyle diyor: "Sürekli yeni yetenekler geliyor. Bu yeni yetenekler iyi performans gösterirse, pit yolunda ve diğer alanlarda her zaman göze çarpar."

"Daniel araçta yeterince mesafe tamamlayacak mı? İnsanların 'hayır, hâlâ gerekenlere sahip' demelerini sağlayacak ve gelecek sezon için direksiyona geçmek için onları ikna edecek fırsatlar bulabilecek mi?"

"Bana kalırsa durum yüzde 50/50. Bahse girer miyim? Muhtemelen girmezdim."