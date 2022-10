Bleekemolen: "Verstappen, Ferrari'de de şampiyonluğa ulaşırdı"

Geçtiğimiz sezon Lewis Hamilton ile kıyasıya bir rekabete tutuşan ve son yarışın son turuna kadar şampiyonluk için mücadele eden Verstappen, bu sezon ise ilk yarışlarda dayanıklılık sorunları nedeniyle geri düşse de İspanya'da şampiyona liderliğini ele geçirdi ve sonrasında hiç arkasına bakmadan kazanmaya devam etti.

İlk üç yarışta iki galibiyet alan ve dişli bir rakip gibi görünen Ferrari'nin dayanıklılık sorunları-yanlış strateji-pilotaj hataları üçgeninden faydalanmayı başaran Verstappen, sonuç itibariyle bitime dört yarış kala ikinci şampiyonluğunu ilan etmiş vaziyette.

Ancak her şeyi Ferrari'ye bağlamak adil olmaz, nitekim sezon boyunca çok nadir hata yapan ve şimdiden 12 galibiyete ulaşan Verstappen de tarihi bir sezon geçirdi.

Vatandaşının başarıları hakkında GPFans'a konuşan Bleekemolen, "İlk üç yarışın ardından insanlar onun bu sene şampiyon olamayacağını söylüyorlardı. Bu kadar çok yarışın olduğu bir takvimde her şeyin mümkün olduğunu bir kez daha gördük."

"Hiç hata yapmayarak şampiyonluğa ulaştı, artık neredeyse hiç hata yaptığını görmüyoruz."

"En hızlı araca sahip olduğunu söylemek istemiyorum ama iyi bir aracı vardı."

"Bence Max Ferrari'de olsaydı yine de dünya şampiyonu olurdu. Max herhangi bir takımı olumlu olarak etkileyen bir isim. İnsanlar onun için iyi çalışmaya başlıyor, insanlar daha uyanık hale geliyor.

"Bu geçmişte [Michael] Schumacher ile gerçekleştiğini gördüğümüz bir şey. Max tıpkı onun yaptığı gibi bunu başarabilirdi."

"Leclerc düzenli olarak baskıyla başa çıkabilen bir isim değil. Japonya GP'sinin son turunda dörtnala gitti desek yeridir. Bu gerekli ve uygun değildi."

"İşte Max ve Charles arasındaki fark bu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images