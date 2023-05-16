Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı"

Şu anda iki şampiyonluğu bulunan Verstappen, 2017'den 2020'ye kadar arka arkaya 4 şampiyonluk kazanan Hamilton'ın istatistiklerinden hâlâ biraz uzakta olsa da görüşler Hollandalının Mercedes pilotunu yakalayabileceği yönünde.

Verstappen 2022'de 15 yarış kazanarak rekor kırdı ve 2023'te de sadece 5 yarış sonunda 3 zafer elde etti. RB19'un hız avantajı, Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'in şu anda şampiyonluk şansı olan tek iki pilot olduğunu gösteriyor.

1978'de bir kez start alan RAM ve ATS pilotu Bleekemolen, Verstappen'in başarısının Hollandalılar için 'harika'' olduğunu ancak durumun aynı kalması halinde sporun 'sıkıcı' hale gelebileceğinden endişelendiğini itiraf etti.

RacingNews365.com'a konuşan Bleekemolen, "Bir Hollandalı olarak, bu elbette harika."

"Ancak bunun Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'inkinden daha kötü bir gösteriye dönüşmemesi için dikkatli olmalıyız. Diğer takımlar ve pilotlar artık ellerinden gelenin en iyisini yapmaya başlamalı." dedi.

2023 sezonunda iki yarış kazanan Perez'in Verstappen'in hakimiyetine en büyük tehdidi oluşturduğu görülüyor. Bunun yanı sıra Fernando Alonso da 2023'te dört kez podyuma çıkarak bir sonraki en iyi isim olarak öne çıktı.

Ancak Aston Martin'in gelişimine rağmen Alonso şu anda Verstappen'in 44 puan gerisinde.

Bleekemolen, "Elbette Alonso da var."

Car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu kadar hızlı gitmesi inanılmaz. Diğerleri henüz o noktaya ulaşamıyorlar."

"Ancak bu spor için iyi değil. Max ve Red Bull için iyi, ama umarım öncekiler gibi 'Evet, nasıl olsa hep kazanıyor...' gibi bir üne sahip olmaz."

Rekabetçi bir şampiyona görmek isteyen taraftarların tek umudu, takımlarda yapılan gelişmelerin onları Red Bull'a yaklaştırması. Bu hafta sonu Imola'da yapılacak yarışta, araçlarda bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor.

Ancak Bleekemolen, takımların güncellemelerle bile farkı kapatabileceklerinden emin değil.

"Eğer temel konsept iyi değilse, o zaman her zaman yeni şeyler deneyebilirsiniz. Ancak örneğin Mercedes'e bakarsak: belki de konseptte bir sorun vardır. Belki Mercedes birkaç santimetre fazla uzundur ya da buna benzer bir şey vardır."

"Bunu öylece değiştiremezsiniz, yani bu daha büyük bir sorun. Ve eğer bir şeyi değiştirirseniz, büyük avantaj kazanacak mısınız? Bu her zaman bir soru olarak kalır."

"Önümüzdeki yarışlarda her şeyin aynı kalacağını düşünüyorum. Red Bull'a daha fazla yaklaşamayacaklar ve ayrıca ortada Max faktörü var: o zaten herkesten birkaç ondalık daha hızlı."