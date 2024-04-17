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Formula 1 Çin GP

Bleekemolen: "Sainz, Red Bull'da Perez'den en fazla 0.1 saniye daha iyi olur"

Hollandalı yarış pilotu Michael Bleekemolen, Carlos Sainz'ın Sergio Perez'den farklı olacağına inanmıyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Basın Toplantısında

Fotoğraf: LAT Images

Carlos Sainz, 2024 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve koltuğunu Lewis Hamilton'a bırakacak.

İspanyol pilotun adı Red Bull, Mercedes ve Audi ile anılıyor; özellikle Mercedes iddiaları son dönemde tavan yaptı.

Bir yandan da Sainz'ın Sergio Perez'in Red Bull koltuğu için ideal olabileceğini söyleyenler var.

Fakat yarış pilotu ve yorumcu Bleekemolen, ikisi arasında Sainz'ı tercih edecek olsa bile İspanyol pilotun Perez'e büyük bir üstünlük sağlayacağına inanmıyor.

Sainz'ın Red Bull'a katılmasıyla ilgili olarak RacingNews365.com'a konuşan Bleekemolen, "Bence Verstappen'in takım arkadaşı olmak herkes için çok zor."

"Sainz'ın onu geçmesi gibi bir şey olmayacak. Kendine çok güvenen ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok güçlü olan bir Dünya Şampiyonu ile karşı karşıyasınız."

"Onu geçmek mümkün olmayacak."

"Aynı araçta olduklarını görmek çok ilginç olurdu. Fakat inanın bana, Perez'den 0.1 saniye daha iyi olabilir. Yani büyük bir fark yaratamaz."

"Yine de bu ikisi arasında seçim yapmamız gerekse İspanyol arkadaşımızı seçerdim." dedi.

Bleekemolen, Perez'in geçen sezona güçlü başladığını ve daha sonra dramatik bir şekilde düşüşe geçtiğini söylüyor.

Bleekemolen, "Sergio da aynı derecede iyi gidiyor fakat geçen yıl genellikle sekizinci, yedinci veya altıncıydı."

"Red Bull'un tutarlı bir ikinci pilotu olduğundan emin olması gerekiyor. Bir takım patronu olarak ben bunu isterdim." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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