Bleekemolen: "Perez, Verstappen'i yenme isteğinden vazgeçti"

Perez, 2022'de ve geçen sezon takım arkadaşı Verstappen'i geçerek ilk Meksikalı Dünya Şampiyonu olmayı planlıyordu.

Ancak her iki yılda da bu görevin altından kalkamadı, bu yıl ise şampiyonluk hedefinden hiç bahsetmedi.

Bahreyn, Suudi Arabistan ve Japonya'da Verstappen'in ardında ikinci olan Perez, Red Bull'un iki numaralı pilotu rolüne alışmış görünüyor.

Hollandalı yarış pilotu Bleekemolen, Perez'in artık gerçekleri kabul ettiğine inanıyor.

Bleekemolen, NOS'a verdiği demeçte, "Bence Perez, Verstappen'i yenme isteğinden vazgeçti."

"Açıkçası güçlü bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyorum ama Perez, Verstappen'in yapmadığı küçük hatalar yapıyor ve ondan biraz daha yavaş."

"Bence gelecek sezon için koltuğunu koruma konusunda biraz endişeli olmalı." dedi.

Ancak Viaplay'den Tom Coronel, Perez dışında bir ismin Red Bull için doğru olmayacağına inanıyor.

Coronel, 2025'teki Red Bull koltuğu hakkında, "O araca bir genç pilot koyarsanız, Verstappen ile çatışma yaşayacaklardır. Çünkü genç pilotlar neler yapabileceğini hemen göstermek isterler." dedi.

Takım patronu Christian Horner'ın, Verstappen'e karşı mücadele edememiş olsa da Perez'in Japonya'daki performansını övmesini, Horner'ın Meksikalı sürücüyü elinde tutmaktan yana olduğunun bir işareti olarak gösterdi.

"Horner Checo'yu biraz övmeye başladı."

"Ama 12 saniyeyle yarış kazanan ve isterse bu farkı 30 saniyeye çıkarabilecek bir sürücüleri var. Yani takımda doğru gitmeyen bir şeyler var."