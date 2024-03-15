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Formula 1

Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Sebastiaan Bleekemolen, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da Max Verstappen'in ardında ikinci olan Sergio Perez'in 'daha iyisini yapamayacağını' söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing, team members celebrate the victory

Sergio Perez, Red Bull Racing, team members celebrate the victory

Shameem Fahath

Verstappen, her ikisini de pole pozisyonundan elde ettiği arka arkaya galibiyetlerle geçen sezon bıraktığı yerden devam ederken, Perez 2023'ün sonuna kıyasla daha iyi bir noktada.

Bu sezon iki yarıştaki sıralamalarda sırasıyla 5. ve 3. olduktan sonra 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı ve Red Bull her iki yarışta da ilk iki sırayı elde etti.

Bleekemolen, bunun Perez'in yapabileceği en iyi başlangıç olduğunu söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Bleekemolen, "Max'i görmezden gelmeli çünkü daha iyisini yapamaz. Max'le mücadele etmek onun için zor olmaya devam edecek."

"Geçen yılın sonu onun için çok dramatikti, o yüzden bu iyi bir ilerleme."

"Onun tek bir görevi var, o da bu yıl şampiyonada ikinci olmak." dedi.

Bleekemolen, Perez ile yeni bir Red Bull sözleşmesi arasında duran tek şeyin tutarlılık olduğunu düşünüyor. Eğer istikrarlı bir şekilde takım arkadaşının arkasında bitirebilirse, RB takım arkadaşlarının önünde yer alacaktır.

"Her zaman istikrarlı bir pilot değil ve şu anki durumunun ne olduğunu tam olarak kestiremiyorum."

"Şimdi bunu yavaş yavaş kendi içinde yeniden bulması gerekiyor. Bence bu tutarlılığı geri kazanmak için en çok kendisi üzerinde çalışması gerekiyor, tıpkı araca ve takıma duyduğu güven gibi."

"Sonunda, küçük güncellemeler yapılacak ve belki de araç ondan daha da uzaklaşacak. Oysa Max ile her şey daha da iyiye gidiyor. Belki de Max'in etrafına çok fazla şey inşa ediyorlar. Bunu söylemek zor."

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