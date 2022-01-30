Bleekemolen: "Hamilton sessizliğiyle ilgi çekmeye çalışıyor"

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Michael Bleekemolen, Hamilton'ın sessizliği hakkında Motorsport.com'a, "Bence bu ilgi çekmeye çalışmak."

"Her zaman böyleydi. Şimdi de yarışmamakla tehdit ediyor çünkü her şeyin düzgünce çözülmesini istiyor. Ancak hepimiz olanları biliyoruz. Bence yapılması gereken pek bir şey yok."

"Bu sadece güvenlik aracının ardından yarışı başlatma kararı alan kişiye bağlıydı. Sonuç olarak bu ona değil, Max'e yaradı."

"Lewis için üzücü ama olanlar buydu. Görünüşe göre bununla yaşayamıyor ve bu onu çıldırtıyor. Max'in böyle bir tepki vereceğini düşünmüyorum. FIA'ya bir avuç pislik olduklarını bağırırdı ve sonrasında her şey biterdi." dedi.

Bleekemolen, FIA soruşturması Şubat ayında her ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, Hamilton'ın kariyerini gerçekten sonlandıracağına inanmadığını, belki ara verebileceğini ama bunun da küçük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Bleekemolen, "Bu çocukça bir uğraş."

"Kızgın bir şekilde çekip gitmek 12 yaşında yaptığınız bir şey." dedi.

Bleekemolen, İngiliz'in spordan ayrılması durumunda Mercedes'e yaşatacağı zorluk hakkında, "Gride başka birini getirmeleri gerekecek ama bunun kim olacağını bulmak çok zor."

"Çünkü Max ve Hamilton gridde en iyi olanlar. Diğerlerinden onda iki ya da üç saniye daha hızlılar. Bu yüzden her durumda daha yetersiz bir sürücü almak zorunda kalacaklar." dedi.

Podium: race winner and 2021 F1 World Drivers Champion Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Lewis Hamilton, Mercedes, third place Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Bleekemolen, FIA'nın Abu Dhabi Grand Prix'sinde olanlara dair soruşturmasının pek bir sonuç vermesini beklemiyor.

"Kasap kendi etini denetliyor."

“Yanlış bir şey yaptıklarını kabul etmekte o kadar hızlı değiller. O yüzden pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Kurallarda bir şeyleri değiştireceklerinden ve bundan sonra kuralların daha iyi uygulanacağından şüphe duyuyorum. Belki de bu şekilde kurtulmaya çalışıyorlar. Bir daha böyle bir şey olursa, prosedürün ne olduğu belli olacak demeye çalışıyorlar."

Bleekemolen, Michael Masi'nin görevden alınması durumunda çok üzülmeyeceğini söyledi.

"Bence çok hata yaptı. Ona tekrar bir rol verilmesiyle ilgili bazı sorunlarım var."

"Suudi Arabistan'da Max'a, 'Şuradan tekrar başlamak ister misin?' der gibiydi. Böyle bir şey mümkün değil, böyle olmaz. Bunun için kurallar var ve uyulması gerekiyor.”

Bleekemolen, Masi'nin yerine getirilebilecek isimler hakkında, "Orada gerçekten iyi insanlar var. Biraz otoriter olmanız ve içinizde bir diktatörün olması gerekiyor. Böylesi daha iyi oluyor.”

“Bunun kolay bir iş olmadığı doğru ancak kurallar var, bunlara uyulması ve etrafınızda kuralların nasıl çalıştığını bilen birkaç yetenekli insan olduğundan emin olunması gerekiyor. Bu pek de yüksek matematik değil.”

"Whiting olsaydı daha az tartışma yaşanacağını düşünüyorum. Ona daha fazla saygı duyuyorlardı. Farklı bir seviyedeydi." dedi.