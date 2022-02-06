Bleekemolen: "Hamilton, FIA'ya baskı yapıyor"

Haberi dinle

Mercedes pilotu Lewis Hamilton Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından sessizliğe çekilmiş ve yaklaşık 2 ay boyunca tek bir paylaşım ya da açıklama dahi yapmamıştı.

İngiliz pilot uzun süren sessizliğini cumartesi günü bozdu ve "Geri döndüğünü" belirten bir açıklamada bulundu. Bu, Hamilton'ın yeni sezonda gridde yer alacağını net şekilde ortaya koyuyor.

Fakat bu açıklama için bu kadar uzun süre beklenmesi, geleceğiyle alakalı çok sayıda spekülasyon çıkmasına yol açtı. Daily Mail başta olmak üzere pek çok İngiliz kaynak, Hamilton'ın emekli olacağını belirtmişti.

Sky Sports daha da ileri gitmiş ve FIA'nın alacağı kararın Hamilton'ın geleceğini şekillendireceğini belirtmişti. Şimdi FIA, Abu Dhabi GP hakkında geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Hollandalı pilot Jeroen Bleekemolen ise geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Hamilton'ın sessiz kalarak FIA'ya baskı yapmaya çalıştığını belirtti.

Bleekemolen, "Hamilton, FIA üzerindeki baskıyı artırmaya çalışıyor ve bunu yapacak güce sahip."

"Bence Michael Masi gibi bazı isimleri oradan göndermeye çalışıyor. Her şeyi alt üst etmek istiyor ve dediğim gibi bunu yapabilir."

"Sonuç olarak bazı insanların oradan gönderileceğine inanıyorum."

"Onun görüşü dikkat çekiyor ve herkes bunun hakkında konuşuyor, bu da FIA'ya baskı yapıyor."

"Şimdi iyi bir açıklama yapmak zorundalar yoksa Hamilton'ın söyleyecekleri hoşlarına gitmeyecek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes speaks to the media Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images