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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Bleekemolen: "Ferrari iyileşse bile Verstappen kesinlikle şampiyon olacak"

Hollandalı yarış sürücüsü Sebastiaan Bleekemolen'e göre Max Verstappen'in 2022 şampiyonluğuna ulaşması "kesin".

Altay Gök
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Bleekemolen: "Ferrari iyileşse bile Verstappen kesinlikle şampiyon olacak"
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Her ne kadar sezon ilk üç yarışta iki galibiyete ulaşan Charles Leclerc'in lehine başlasa da, sonraki altı yarışta Max Verstappen ciddi bir üstünlük kurarak beş galibiyete ulaştı ve İspanya GP'sinda yükseldiği şampiyona liderliğini sürdürüyor. Leclerc ile mevcut fark ise 38 puan.

Ferrari'nin kendi içinde birtakım sorunlar yaşaması da bu farkın açılmasının sebeplerinden biri. Dayanıklılık sorunları Leclerc'in iki potansiyel zaferden -İspanya ve Azerbaycan- olmasına yol açarken, Britanya ve Monako'daki strateji hataları da Verstappen'in nispeten geride bitirdiği iki yarışta maksimumun alınamamasına sebep oldu.

Hollandalı yarış pilotu Bleekemolen, tüm bunlar hesaba katıldığında Verstappen'in rahatça şampiyonluğa ulaşabileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Bleekemolen, "Eğer Ferrari de, Red Bull da aynı davranışları sürdürürlerse, farkın kapanması hiç kolay değil."

"Belki zaman zaman yaklaşabilirler, ancak Verstappen'de puan toplamaya devam edecek. Dolayısıyla Verstappen'in gerçekten iyi durumda olduğunu düşünüyorum."

"Elbette halen şampiyonanın gidişatı belirsiz, önümüzde on bir yarış daha var. Fakat Ferrari biraz daha iyileşse bile Verstappen bu yıl kesinlikle Dünya Şampiyonu olacak Her şeyi doğru yapıyor, tüm yarışlarda güçlü. Neredeyse hiç sürücü hatası yapmıyor, Red Bull oldukça dayanıklı ve tempoları da yeterli."

"Ferrari ancak Leclerc kazanmaya devam ederse ve Max yarışları üçüncü, dördüncü veya beşinci bitirirse ya da bir kez yarış dışı kalırsa büyük adımlar atabilir. Elbette benzer bir durum Red Bull için de geçerli." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Alessio Morgese

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