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Formula 1 Çin GP

Bleekemolen: "Bence Lewis en iyi dönemini geride bıraktı"

Eski Hollandalı pilot Michael Bleekemolen, Lewis Hamilton en iyi dönemini geride bıraktığını ve Ferrari'ye geçtiğinde podyumda yer alabilecek olsa da sekizinci Dünya şampiyonluğuna ulaşamayacağını düşünüyor.

Burak Yasul
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid

Steve Etherington / Motorsport Images

2021 Dünya şampiyonluğunu Max Verstappen'e kaptırdıktan üç sezon sonra, Hamilton dahil hiç kimse bırakın şampiyonluk mücadelesinden uzak kalmayı, galibiyetten bu kadar uzak kalacağın düşünmemişti.

Formula 1'in zemin etkili aerodinamik çağında Mercedes'in formu böyleyken Hamilton, Mercedes kariyerine son vererek 2025'te Ferrari'ye geçme kararı aldı.

Hamilton'ın, Mercedes'teki son sezonu ne Hamilton'ın ne de Mercedes'in istediği gibi ilerliyor.

Hamilton dört yarışta sadece on puan alarak Formula 1 sezonuna en kötü başlangıcını yaparken, takım da  Aston Martin'in sadece bir puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.

Hollandalı yarış pilotu Michael Bleekemolen RacingNews365'e yaptığı açıklamada, "Her şey çok kötü. Bence en iyi dönemini geride bıraktı."

"Onun için de işler iyi gitmiyor. Artık onda pek bir şey göremiyorum." dedi.

Ferrari'ye katıldığında da işlerin daha iyiye gitmeyeceğini düşünen Bleedemolen, "Belki yine ilk ikiye ya da üçe girebilir, bu mümkün olabilir. Bu kolay olmayacak ama bunu görmek güzel olurdu. Ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum." dedi.

Bleekemolen, Hamilton'ın rekor kırarak sekizinci Dünya Şampiyonluğunu kazanıp kazanamayacağı konusunda ise basitçe "Hayır." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ancak bu sadece Hamilton'ın yaşının ilerlemiş olmasıyla ilgili bir durum değil. Tıpkı diğer pilotlar gibi o da bu jenerasyonun öne çıkan yıldızı Max Verstappen ile karşı karşıya.

Hollandalı pilot, birbiri ardına kırdığı Formula 1 rekorlarıyla üst üste dördüncü kez Pilotlar Şampiyonluğuna doğru ilerliyor.

Bleekemolen, Verstappen'in başarıları karşısında şaşırmış değil. 74 yaşındaki pilot, bu başarıda sadece aracın değil sürücünün etkili olduğunu düşünüyor. 

Bleekemolen, "Aslında bunu tamamen bekliyordum ve bunu her zaman söyledim. Max tek kelimeyle en iyisi ve bunu her zaman çok iyi görebiliyorsunuz, yani starttan sonra. Sonra birkaç tur içinde zaten bir ya da iki saniye öne geçiyor."

"Bunun aracın daha iyi olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Çünkü Perez de aynı aracı sürüyor ve bunu yapamıyor."

"Bence Perez en iyi takımların diğer sürücüleri gibi. Charles Leclerc ve Carlos Sainz seviyesinde."

"Tüm bu insanlar arasında öne çıkan sadece bir kişi var. Bunu her zaman tüm sınıflarda görürsünüz, her zaman daha iyisini yapan biri vardır. Bunun genellikle araçtaki farkla bir ilgisi yok, her şeyi biraz daha ustalıkla idare edebilmesiyle ilgili."

"Kimsenin Max'i yenebileceğini sanmıyorum."

"O sadece daha iyi olduğu için kazanıyor. Bu çok açık. Bence onu bir Ferrari'ye bindirirseniz, bu yıl yarışları kazanacaktır. Belki o da şampiyonluk bile alabilir. Çünkü o daha iyi." dedi.

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