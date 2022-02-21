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Blash: "Abu Dhabi GP'nin son bölümünde kırmızı bayrak çıkmalıydı"

FIA tarafından yarış direktörleri için kıdemli danışman olarak atanan Herbie Blash, Abu Dhabi GP'deki kaza sonrası kırmızı bayrak çıkarmanın "en doğru karar" olabileceğini düşünüyor.

Blash: "Abu Dhabi GP'nin son bölümünde kırmızı bayrak çıkmalıydı"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Michael Masi, 2022 yılıyla birlikte yarış direktörlüğü görevinden alındı ve yerine iki yeni yarış direktörü atandı.

DTM'deki yarış direktörlüğü görevinden ayrılan Niels Wittich ve WEC'in yarış direktörü Eduardo Freitas, yeni dönemde değişmeli olarak bu görevi üstlenecekler.

İlginç şekilde bu iki isim, kıdemli danışman olarak FIA'ya dönen Herbie Blash tarafından desteklenecekler.

Bazıları en çok buna seviniyor çünkü Blash, 2019'da hayatını kaybeden yarış direktörü Charlie Whiting'in sağ koluydu ve alınan çoğu kararda onun da büyük payı vardı.

Şimdi bu zengin tecrübesiyle yarış direktörlerine destek olacak.

Formula 1 gazetecisi Peter Wİndsor, geçtiğimiz haftalarda Blash ile Abu Dhabi'de yaşananları görüşmüştü.

Blash, FIA'daki yeni görevine atanmadan önce yaptığı açıklamada Masi'nin aldığından farklı bir karar alacağı konusunda netti.

Blash, "Yarışı Barbados'ta birkaç arkadaşımla beraber seyrettim ve Nicholas Latifi'nin kazasından sonra durum değerlendirmesi yaparken üzerimizde hiçbir baskı yoktu!" diyerek espri yaptı ve sonrasında şöyle devam etti:  "Yarışı durdurmak ve harika bir sprint yarışı gerçekleştirmek için mükemmel bir fırsattı."

"Abu Dhabi'de olsaydım, aynı kararı verir miydim? Evet demeye cesaret edemiyorum. Yine de o noktada, arkadaşlarımla beraber dururken tam olarak bunun yapılması gerektiğini söyledim."

"Fakat Michael o noktada aşırı baskı altındaydı."

"Hem Michael Masi hem de Lewis Hamilton için üzüldüm."

Bu, Blash'in sahip olduğu mentalite hakkında iyi bir fikir veriyor gibi görünüyor.

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