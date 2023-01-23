Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Lapo Elkann: "Agnelli, Schumacher gibi hızlı sürücüleri severdi" Sonraki / Vasseur: "Strateji, Formula 1'in çok önemli bir parçası"
Formula 1 Haberler

Blandin: "AMR23 iyi bir araç olacak fakat ne kadar iyi olduğu bir muamma"

Aston Martin'in teknik direktör yardımcısı Eric Blandin, yeni AMR23'ün hızlı bir araç olacağını ancak ne kadar iyi olacağını Bahreyn GP'ye kadar bilemeyeceklerini söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Blandin: "AMR23 iyi bir araç olacak fakat ne kadar iyi olduğu bir muamma"
Haberi dinle

Aston Martin bu yıl daha da fazla dikkat çekiyor gibi görünüyor. Bunun temel sebebi, Fernando Alonso'nun takıma katılması ve teknik tarafa yapılan transferlerle, beklentilerin her zamankinden daha fazla olması gibi görünüyor.

Teknik departmanda Dan Fallows ile birlikte görev alan Eric Blandin, yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamada gayet pozitif göründü.

Blandin, "Tüm takımların yeni araçla gelişim kaydetme fırsatı var. AMR23 ile biz de ileriye doğru büyük bir adım atma peşindeyiz ancak bunun rakiplerimize kıyasla ne kadar büyük olacağı tam bir muamma. Yine de eminim iyi bir aracımız olacak."

Eric Blandin, Chief Aerodynamicist, Mercedes AMG, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 1st position, with the trophies

Eric Blandin, Chief Aerodynamicist, Mercedes AMG, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 1st position, with the trophies

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yeni aracı pistte görmek için sabırsızlanıyorum. Bu aracı rakiplerimizle bir an önce kıyaslamak ve güç düzeninin nasıl olduğunu görmek istiyorum."

"Öte yandan iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığınız konusunda gergin de hissediyoruz."

"Sonuçta her takımın elinden geleni yapan çok akıllı mühendisleri var. Sürekli kendimize onlardan daha iyisini yapıp yapmadığımızı soruyoruz."

"Ancak bu soruların cevabını Bahreyn sıralama turlarına kadar bilemeyeceğiz." dedi.

Lawrence Stroll'ün tutkusuna da değinen Blandin, "Başarılı olmak isteyen bir takım sahibine sahip olmak çok önemlidir. Lawrence, tıpkı diğer işlerinde yaptığı gibi başarılı olmak istiyor."

"Başardığı onca şeyden sonra bile daha da fazlasını başarma motivasyonuna sahip, ki bu olağanüstü."

"Başardığı her şey, tutkusu, bağlılığı, hepsi ilham verici." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Lapo Elkann: "Agnelli, Schumacher gibi hızlı sürücüleri severdi"
Önceki haber

Lapo Elkann: "Agnelli, Schumacher gibi hızlı sürücüleri severdi"
Sonraki haber

Vasseur: "Strateji, Formula 1'in çok önemli bir parçası"

Vasseur: "Strateji, Formula 1'in çok önemli bir parçası"
Daha fazlası
Ezel Tan
Andretti: "Mick'in Formula 1'e döneceğine eminim"
Formula 1

Andretti: "Mick'in Formula 1'e döneceğine eminim"

Herman: "Bütçe sınırı geldikten sonra 'çok yönlü' çalışanların değeri arttı"
Formula 1

Herman: "Bütçe sınırı geldikten sonra 'çok yönlü' çalışanların değeri arttı"

AlphaTauri pilotları, 2023 çalışmalarına hız verdi
Formula 1

AlphaTauri pilotları, 2023 çalışmalarına hız verdi

Son Haberler

FIA, 2023 için F1 yarış direktörü planlarını netleştirdi
Formula 1 Formula 1

FIA, 2023 için F1 yarış direktörü planlarını netleştirdi

FIA, 2023'te Formula 1 yarış direktörü olarak Niels Wittich ile devam edecek ancak Wittich aynı zamanda yeni nesil yetkilileri bir araya getiren bir programın yönetilmesine yardımcı olacak.

Andretti: "Mick'in Formula 1'e döneceğine eminim"
Formula 1 Formula 1

Andretti: "Mick'in Formula 1'e döneceğine eminim"

Mario Andretti, son derece yetenekli olduğuna inandığı Mick Schumacher'in spora geri döneceği görüşünde.

Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek
Formula 1 Formula 1

Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek

Pietro Fittipaldi, 2018'den bu yana çalıştığı Haas Formula 1 takımının resmi test ve yedek pilotu olmaya devam edecek.

Herman: "Bütçe sınırı geldikten sonra 'çok yönlü' çalışanların değeri arttı"
Formula 1 Formula 1

Herman: "Bütçe sınırı geldikten sonra 'çok yönlü' çalışanların değeri arttı"

Alpine Formula 1 teknik direktörü Matt Herman, bütçe sınırı nedeniyle bazı çalışanların birden fazla şey yapabilmesinin çok değerli olduğu görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.