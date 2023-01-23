Blandin: "AMR23 iyi bir araç olacak fakat ne kadar iyi olduğu bir muamma"

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Aston Martin bu yıl daha da fazla dikkat çekiyor gibi görünüyor. Bunun temel sebebi, Fernando Alonso'nun takıma katılması ve teknik tarafa yapılan transferlerle, beklentilerin her zamankinden daha fazla olması gibi görünüyor.

Teknik departmanda Dan Fallows ile birlikte görev alan Eric Blandin, yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamada gayet pozitif göründü.

Blandin, "Tüm takımların yeni araçla gelişim kaydetme fırsatı var. AMR23 ile biz de ileriye doğru büyük bir adım atma peşindeyiz ancak bunun rakiplerimize kıyasla ne kadar büyük olacağı tam bir muamma. Yine de eminim iyi bir aracımız olacak."

Eric Blandin, Chief Aerodynamicist, Mercedes AMG, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 1st position, with the trophies Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yeni aracı pistte görmek için sabırsızlanıyorum. Bu aracı rakiplerimizle bir an önce kıyaslamak ve güç düzeninin nasıl olduğunu görmek istiyorum."

"Öte yandan iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığınız konusunda gergin de hissediyoruz."

"Sonuçta her takımın elinden geleni yapan çok akıllı mühendisleri var. Sürekli kendimize onlardan daha iyisini yapıp yapmadığımızı soruyoruz."

"Ancak bu soruların cevabını Bahreyn sıralama turlarına kadar bilemeyeceğiz." dedi.

Lawrence Stroll'ün tutkusuna da değinen Blandin, "Başarılı olmak isteyen bir takım sahibine sahip olmak çok önemlidir. Lawrence, tıpkı diğer işlerinde yaptığı gibi başarılı olmak istiyor."

"Başardığı onca şeyden sonra bile daha da fazlasını başarma motivasyonuna sahip, ki bu olağanüstü."

"Başardığı her şey, tutkusu, bağlılığı, hepsi ilham verici." dedi.