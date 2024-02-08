Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

Grand Prix Sürücüleri Birliği (GPDA) Formula 1 sürücüleri için bir birlik görevi görüyor ve 2017'den bu yana mevcut tüm yarışçılar üye olarak kaydedildi.

Bazıları ek olarak direktör olarak görev yapıyor. Vettel ise, 2010'dan beri bu görevdeydi. Ancak şimdi sporu bıraktığı için yeri başka bir sürücü tarafından doldurulmayacak.

Birliğe üyeliğin yanı sıra, sürücüler kendilerini temsil etmesini istedikleri yöneticiler için oy kullanabiliyor. 2021'den bu yana hem Vettel hem de George Russell bu görevleri yerine getiriyor.

İki pilot, diğer direktör ve avukat Anastasia Fowle'un yanı sıra başkan Alexander Wurz ile birlikte çalışıyor. Ancak Vettel'in 2022'de emekli olmasıyla birlikte, dört kez Dünya Şampiyonu olan pilotun görevde kalıp kalmayacağı konusunda soru işaretleri oluşmuştu.

PlanetF1.com'a başlangıçta Wurz tarafından 2023'teki ilk Avrupa yarışında bir oylama yapılacağı bilgisi verilmişti ancak sonuçta bu gerçekleşmedi.

Şimdi ise Wurz PlanetF1.com'a Vettel'in hala aktif bir rol oynayacağını ancak organizasyonun da direktör sayısını üçe düşürmekten memnun olduğunu söyledi.

Wurz, "Sebastian aktif direktörlük görevinde geri adım attı. Ancak elbette GPDA ve GPDA tarihinde kilit bir kişi olmaya devam ediyor."

"Tartışmalarımıza katılmasından her zaman mutluluk duyuyoruz."

"GPDA statüsü üç direktör öngörüyor. GPDA'nın tarihinin büyük bölümünde üç yöneticimiz vardı ve bu halimizle gayet iyiyiz."

"Her üyenin bir oyu olduğu ve bir yöneticinin oyunun bir üyenin oyu ile aynı olduğu göz önüne alındığında, üç ya da dört yöneticiye sahip olmanın sonuç üzerinde hiçbir etkisi yok." dedi.

Vettel en son Suzuka'da 2. virajda bir arı barınağı kurduğunda F1 padokunda görülmüştü. Vettel'in adı son zamanlarda F1 haberlerinde Mercedes'te spora olası bir dönüş için lanse edildiğinde de yer aldı.

Mercedes'in takım patronu ve CEO'su Toto Wolff, Vettel'in mutlu bir şekilde emekli olduğunu öne sürerek bunu yalanladı.

Medyaya verdiği demeçte Wolff, "Sanırım artık yarışmama kararı aldı."

"Düzenli olarak konuşuyoruz. Dün de konuştuk ama gelecekte bizim için yarışması söz konusu değil." dedi.