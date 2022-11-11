Zhou, dayanıklılık sorunlarını umursamamayı öğrenmiş

Haberi dinle

Bu sezon Alfa Romeo koltuğuna geçen Zhou, dayanıklılık sorunlarına ve tecrübesizliğine rağmen kötü bir sezon geçirmiyor.

Henüz ilk yarışından puanla ayrılan ve birçok kez sıralama turlarının son bölümüne kalan Çinli pilot, yaşadığı şanssızlıkların dışında genel olarak beklentileri aştığı için mutlu.

Zhou, "İnişli çıkışlı bir sezon olmasına rağmen genel olarak mutluyum çünkü hem kendim hem de takım için belirlediğim hedefe ulaşabildim. Ayrıca hız veya performans açısından bulunduğum yerde olmamı beklemeyen pek çok insan olduğunu söyleyebilirim, bu yüzden sonunda insanların benim daha fazlası olduğumu görebilmesi harika."

"Öte yandan arka arkaya birçok kez yarış dışı kalmamız nedeniyle oldukça üzgünüm, sadece dayanıklılık sorunları nedeniyle 6-8 puan kaybettik. Şampiyonada çok daha iyi bir yerde olabilirdik, yine de sezon iyi gidiyor. Birkaç kez son bölüme kaldık, ilk yarışımdan puanla ayrıldık ve daha birçok iyi an yaşadık. "

"Altı ay öncesine kıyasla durumum tamamen farklı .Yılın başında verdiğim birkaç röportajda aracın çok iyi olduğunu ve hala öğrenmeye devam ettiğimi, bu yüzden Valtteri'nin yaptıklarını yapamadığımı söylemiştim."

"Şimdi daha iyiyim ama diğer takımlar da gelişti, bu yüzden iyi puanlar almak biraz daha zor, her zaman birkaç puan için savaşıyoruz. Ancak hız açısından Valtteri'yi yakalamak ya da onun hızına yetişmek üzereyim. Meksika'da özellikle iyiydi, onu yakalayamadım, ancak Meksika dışında diğer pistlerde tempomuz benzerdi. Onun hızına yetişebildiğimi görmekten oldukça mutluyum."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezon boyunca birçok kez yaşadığı dayanıklılık sorunlarından ve kaybettiği puanlardan da bahseden Zhou, bu konuda takımın kendisine yumuşak bir tavırla yaklaştığını söylüyor.

Zhou, "Dayanıklılık sorunu yaşadığınızda yapabileceğiniz pek bir şey yok, daha çok nasıl geri döndüğünüz önemli. Miami'de yaşadığımız ilk sorun tamamen anlaşılabilirdi, fakat arka arkaya üç yarışta üst üste yaşanınca sorun yaşayınca kendimi gerçekten kötü hissetmeye başladım.

"Ancak takım bana karşı destekçiydi, beni motive ettiler ve iyi sonuçların geleceğini hissettirdiler. Montreal bir tür geçiş noktasıydı, herhangi bir drama yaşamadan temiz bir hafta sonu geçirdik."

"O zamandan beri zihniyetimi güçlendirdim ve bu tür şeylerin yaşanmasını sorun etmemeye başladım, sadece sonraki yarış çabucak geri dönmeye odaklandım."