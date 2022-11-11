Zhou, dayanıklılık sorunlarını umursamamayı öğrenmiş
Guanyu Zhou, Formula 1'deki ilk sezonundan mutlu ayrıldığını ve takımın kendisine yapıcı bir şekilde yaklaşmasından ötürü dayanıklılık sorunlarını umursamamayı öğrendiğini söyledi.
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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